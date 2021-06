ONU: la vice-présidente de la région de Dakhla Oued-Eddahab souligne l’essor socio-économique au Sahara marocain

mardi, 15 juin, 2021 à 20:54

Nations-Unies (New York) – La vice-présidente de la région de Dakhla Oued-Eddahab, Ghalla Bahiya, invitée en tant que Représentant démocratiquement élu des provinces du Sud à la réunion du Comité des 24 des Nations-Unies à New York, a souligné le grand essor économique et social que connaît le Sahara marocain, affirmant que cet essor bénéficie aux habitants de cette région.