ONU/Riposte aux pandémies: M. Hilale s’entretient avec les directeurs généraux de l’OMS et de l’OMC

jeudi, 2 mars, 2023 à 11:19

Nations Unies (New York) – L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, en sa capacité de Co-facilitateur du processus onusien sur la prévention, préparation et riposte face aux pandémies, a effectué du 27 février au 1er mars courant, une visite de travail à Genève.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la préparation pour la tenue de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU sur la prévention, préparation et riposte face aux pandémies et l’élaboration de la Déclaration politique en la matière qui sera adoptée au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement.

Lors de ce déplacement, M. Hilale a eu des réunions avec le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, la Directrice générale de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), Dr. Ngozi Okonjo-Iweala et la Directrice générale adjointe de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Lisa Jorgenson.

Le diplomate marocain a eu de multiples séances de briefings, réunions techniques et bilatérales avec les représentants des Etats membres, les hauts responsables de l’OMS en charge de la division des urgences, les représentants du secteur privé et de la société civile, ainsi qu’autres parties prenantes dans le système de la prévention, préparation et riposte face aux pandémies (PPPR).

Cette visite s’est axée sur l’harmonisation et l’alignement du processus politique en cours à New York, sous la co-facilitation marocaine conduite par M. Hilale et son homologue le co-facilitateur israélien l’ambassadeur Gilad Erdan, avec le processus de négociation d’un instrument sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies par l’Organe intergouvernementale de négociation (INB), ainsi que le processus d’examen de Règlements sanitaires internationaux 2005 (IHR Amendments Review) qui se déroulent à Genève.

Les résultats de ces nombreux échanges ont abouti à plusieurs recommandations et suggestions à incorporer dans le projet de la Déclaration politique sur le PPPR.

Cette majeure déclaration, la première en son genre, vise principalement la mobilisation de la volonté politique aux niveaux national, régional et international pour la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies et contribuera au processus mondial, mené actuellement par l’OMS, afin d’élaborer une convention ou un instrument juridique international en la matière, en vertu de la Constitution de l’OMS.

De même, elle compte fournir des outils nécessaires et connaissances factuelles pour être mieux préparé aux futures pandémies, en l’occurrence l’équité, l’accès aux mesures de protection sanitaires, les systèmes de santé, la reddition des comptes, la bonne gouvernance, les brevets et la propriété intellectuelle, les chaînes d’approvisionnement, financement et mobilisation de ressources, la coopération, la solidarité mondiale…

Les Etats membres des Nations Unies avaient adopté, par consensus, le 24 février dernier, la résolution 77/275, co-facilitée et présentée au président de l’Assemblée générale par le Maroc et Israël, sur la portée, modalités, format et organisation de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention, préparation et riposte face aux pandémies qui se tiendra lors de la semaine de haut niveau de la 78è Session de l’Assemblée générale, en septembre prochain.