ONU/Sahara: Le Guatemala renouvelle son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à l’initiative d’autonomie

lundi, 14 octobre, 2024 à 22:16

Nations Unies (New York) – Le Guatemala a réaffirmé, lundi à New York, son soutien à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Maroc, ainsi qu’à l’initiative d’autonomie comme solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain.

S’exprimant devant la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, la représentante permanente adjointe du Guatemala à l’ONU, María José Castillo, a souligné que son pays “considère que l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 constitue une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à une solution négociée entre les parties, dans le respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Maroc”.

Elle a également réitéré l’appui du Guatemala aux efforts déployés par le Royaume en vue d’aboutir à une solution politique pacifique et durable à ce conflit régional.

Saluant les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara marocain en faveur d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis, la diplomate guatémaltèque a jugé “importante” la reprise du processus des tables rondes dans le même format et avec les mêmes quatre participants, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”.

Elle a en outre indiqué que le règlement de ce conflit artificiel est nécessaire pour la stabilité, la sécurité et l’intégration de la région du Maghreb.