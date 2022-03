Des organisations politiques et professionnelles saluent la position positive de l’Espagne au sujet du Sahara marocain

mardi, 22 mars, 2022 à 15:42

Rabat – Des partis politiques et des institutions professionnelles, économiques et de la Jeunesse ont salué la position positive exprimée par l’Espagne au sujet du Sahara marocain, à travers le message adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

Ainsi, le parti de l’Union Constitutionnelle (UC) se félicite de cette position qui ”privilégie la raison en tenant en ligne de compte les intérêts communs, l’histoire commune et l’avenir en commun”, exprimant dans un communiqué sa fierté ”des positions, initiatives et décisions Royales qui ont permis de multiplier les succès en faveur de notre cause nationale et aussi de consolider les acquis sur le chemin du développement économique et social du Royaume”.

De même, le parti du Mouvement Populaire (MP) salue cette ”position historique” de l’Espagne reconnaissant clairement l’initiative marocaine d’autonomie comme ”la base la plus sérieuse, réaliste et crédible’’ pour la résolution du différend autour du Sahara marocain”, tout en saluant ”les efforts du Maroc dans le cadre des Nations Unis pour un règlement de ce conflit artificiel”. Un message dans lequel il reconnaît aussi que l’Espagne est consciente de ”l’importance du dossier du Sahara pour le Maroc et la stabilité de la région tout entière”, poursuit-on de même source.

Tout en évoquant la portée positive de la position espagnole, le parti ”réaffirme son immense fierté de la vision diplomatique clairvoyante et stratégique de SM le Roi Mohammed VI qui a permis à notre pays de réaliser des succès diplomatiques consécutifs dans tous les forums régionaux et internationaux, consacrant l’intégrité territoriale du Royaume et consolidant sa position qui puisent leur légitimité dans l’histoire, la légalité, le lien sacré de l’allégeance et qui s’appuient aussi sur une mobilisation nationale solide sous le leadership clairvoyant de SM le Roi”.

Saluant cette position historique de l’Espagne au sujet de l’intégrité territoriale du Royaume, le Mouvement Populaire considère, par ailleurs, que ”cette évolution positive de sa vision quant aux droits irrécusables du Maroc sur son intégrité territoriale représente une base solide pour construire de nouvelles relations bilatérales entre les deux pays voisins et les deux peuples amis, lesquels sont liés par l’histoire, une civilisation commune, un destin commun ainsi que des enjeux géostratégiques en tant que partenaires majeurs dans le bassin méditerranéen et pour le futur du nouveau monde en raison du fait qu’ils jouent un rôle de pont entre le Nord et le Sud, l’Orient et l’Occident et ce, au vu de la position de leadership du Maroc dans le développement du continent africain.

Le communiqué conclut en saluant ”les efforts considérables de la diplomatie nationale officielle et parallèle, exprimant le vœu que les gouvernements des deux Royaumes œuvrent à la promotion de ce climat sain et à la matérialisation de ce dégel des relations et ce, à travers l’instauration d’un partenariat stratégique fondé sur la coopération et une complémentarité agissante dans tous les domaines portant sur le développement socio-économique, la bonne gestion des dossiers communs, prioritairement ceux relatifs à l’immigration et la sécurité, dans une démarche soucieuse des intérêts en commun et des perspectives stratégiques communes.

Pour sa part, le Secrétaire général du parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdellah, a relevé dans un commentaire sur sa page Facebook qu’on assiste actuellement à une évolution positive et à un changement majeur dans la position de l’Espagne qui reconnaît désormais l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara sous souveraineté du Maroc comme ”la base la plus sérieuse, réaliste et crédible” pour le règlement du différend autour du Sahara marocain.

Il exprime le vœu que ”cette nouvelle donne puisse donner un nouvel et fort élan pour dépasser la crise qui persistait entre les deux pays” et aussi que ”notre voisin du Nord agit de concert avec notre pays dans un cadre de coopération, de clarté et de responsabilité pour inaugurer une nouvelle ère fondée sur la confiance, la transparence, le bon voisinage, l’équilibre ainsi que le respect des intérêts suprêmes et des questions fondamentales pour les deux pays, de manière à favoriser la prospérité des deux peuples et pays amis et à consolider un partenariat stratégique dans tous les domaines”.

De son côté, la Fédération Marocaine des Chambres de commerce, d’industrie et des Services souligne que la déclaration de Pedro Sanchez inaugure ”un nouveau chapitre dans les relations entre le Maroc et l’Espagne s’appuyant sur le respect mutuel, le respect des accords et le non-recours aux mesures unilatérales tout en favorisant la transparence et la concertation permanentes entre les deux pays”.

La Fédération note aussi dans un communiqué que ”cette reconnaissance est le fruit des efforts de la diplomatie marocaine dans sa gestion de la question de notre intégrité territoriale sur le plan international, sous le leadership sage et clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, étant donné que le Souverain avait appelé à maintes reprises à une clarification des positions au sujet de notre cause nationale, notamment dans le Discours Royal prononcé par le Souverain à l’occasion de la célébration du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Dans son communiqué, la Fédération affirme son attachement aux acquis réalisés en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume, à travers les présidents, les membres et les coordinateurs des Chambres Régionales de Commerce, d’Industrie et des Services, réitérant en leur nom ”leur engagement permanent et indéfectible ainsi que leur mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI dans la défense de la cause nationale dans toutes les manifestations et forums internationaux”.

De même, l’Association Marocaine des Jeunes Parlementaires a salué la position du gouvernement espagnol, estimant que le message adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, intervient à quelques mois seulement du Discours Royal prononcé le 6 novembre 2021 à l’occasion du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, dans lequel le Souverain a souligné que ”pour le Maroc, son Sahara n’est pas à négocier” et que ”le Royaume n’engagera aucune démarche d’ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain”.

Dans son communiqué, l’Association n’a pas manqué de plaider pour la consolidation des relations entre les deux pays de manière à les tirer vers le haut et ce, à l’appui des paramètres et fondamentaux définis par SM le Roi dans son Discours Royal, relevant que ”la conjoncture actuelle nécessite plus que jamais de renforcer la coopération bilatérale face aux défis communs posés par les rapports de voisinage et au vu aussi des derniers développements dans la région et le monde entier, surtout dans les domaines de l’immigration et la sécurité”.