Oualidia, la perle de l’Atlantique qui fascine les touristes nationaux et internationaux

mercredi, 3 juillet, 2024 à 12:24

Oualidia – Considérée comme l’une des stations balnéaires les plus prisées du Royaume, Oualidia, cette petite ville située sur la façade atlantique entre Safi et El Jadida, attire de nombreux visiteurs nationaux et internationaux fascinés par la splendeur de ses paysages, surtout pendant la haute saison estivale.

Cette charmante cité balnéaire est réputée pour sa lagune peuplée d’oiseaux migrateurs, son micro climat idéal et ses plages de sable fin. Oualidia qui abrite un grand nombre de parcs ostréicoles, est aussi prisée pour la qualité de ses huîtres et fruits de mer marqués par la richesse de leurs constituants alimentaires.

Cette petite cité paisible offre également l’opportunité de pratiquer des sports nautiques, notamment le surf qui attire de nombreux amateurs et professionnels, ou encore les balades en barque en famille ou entre amis. La ville est connue pour abriter l’une des premières, si ce n’est la première école de surf au Maroc, fondée en 1991.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’association des barques d’excursion de la lagune, Mohamed Natiki indique que les balades sur un circuit de 8 kilomètres permettent aux touristes nationaux et internationaux de voir de près les oiseaux migrateurs et d’apprécier encore mieux la beauté et la diversité des sites et des paysages.

Ces balades sont le moyen de transport le plus agréable de découvrir les nombreux sites touristiques éloignés du centre de cette ville, qui porte le nom du sultan saâdien El Oualid Ben Zidane. Les vestiges d’une kasbah datant de 1634 continuent de raconter cette époque et l’importance de la position géographique de Oualidia. Ce monument a été classée site culturel par le ministère de tutelle tout comme le marabout Sidi Moussa, datant de plus de 450 ans.

Pour sa part, Malika Hachimi, propriétaire d’un établissement hôtelier, a noté que les professionnels attendent avec impatience la haute saison estivale pour augmenter leur chiffre d’affaires et ce, au vu de la grande affluence des visiteurs en provenance de toutes les régions du Royaume, ajoutant, dans une déclaration à la MAP, que cette perle de l’Atlantique est aujourd’hui connue mondialement.

Mme Hachimi a ajouté que la ville, surnommée la perle de l’Atlantique, est une destination touristique de renommée internationale et constitue une porte d’entrée vers la province de Sidi Bennour, soulignant qu’elle jouit de tous les atouts touristiques et de divertissement qui en font une destination privilégiée.

Oualidia dispose, en effet, d’infrastructures d’accueil dans des unités hôtelières, des restaurants ainsi que des espaces verts et pour enfants. Et autant d’autres atouts qui favorisent un tourisme de détente, sportif et écologique.