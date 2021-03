Ouassima Achahbar, la fille du Rif qui s’est consacrée à la promotion du tourisme à Al Hoceima

vendredi, 5 mars, 2021 à 12:51

Par Azzelarab MOUMENI

Al Hoceima – Animée d’une volonté indéfectible, Ouassima Ashhabar, la fille du Rif qui est née en 1979 à Al Hoceima, a consacré son temps et ses efforts à servir le secteur du tourisme dans la province et à le promouvoir à tous les niveaux.

Ouassima, qui a décroché en 1998 un baccalauréat en techniques de gestion comptable au lycée Abi Yacoub Al-Badissi, avec la moyenne la plus élevée au niveau régional, a accumulé une expérience riche et distinguée dans le secteur du tourisme, où elle a travaillé pour le compte de nombre d’institutions et d’entreprises nationales, dans le cadre de stages et d’emplois saisonniers.

“Parmi les expériences professionnelles les plus importantes que j’ai vécues figurent mon travail dans les villages touristiques du géant du tourisme “Club Méditerranée”, et mon parcours au sein de la société touristique de la RAM “Sotoram”, ainsi que ma contribution à de nombreux événements et activités organisés par le Conseil régional du Tourisme de Marrakech”, a confié à la MAP, Mme Achahbar.

Cette passionnée d’excellence et de différence a affirmé que son parcours universitaire distingué et sa formation par d’éminents experts et professeurs marocains et étrangers ont beaucoup contribué au développement de ses compétences et lui ont ouvert grand les portes de l’épanouissement et de la réussite, notant que son amour pour le tourisme et le domaine du management et de la gestion l’a poussée à choisir de poursuivre ses études à l’Institut supérieur international de Tourisme de Tanger (ISITT), couronnées par un diplôme du premier cycle en “Gestion hôtelière” et un diplôme du deuxième cycle en “Management et gestion des entreprises touristiques et hôtelières”.

Après avoir accumulé des expériences professionnelles distinguées dans plusieurs villes du Royaume, Ouassima Achahbar, vice-présidente de la Fondation Al Hoceima pour le développement, a décidé de retourner dans la ville d’Al Hoceima, à même de contribuer à promouvoir le secteur touristique dans le joyau de la Méditerranée, où elle a tout d’abord travaillé comme directrice de l’une des unités hôtelières les plus célèbres à Al Hoceima, une expérience qu’elle qualifie de réussie à tous les niveaux.

Après la création en 2006 de l’Institut spécialisé en hôtellerie et tourisme à Al Hoceima par l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), conformément à la vision royale éclairée pour la promotion du secteur de la formation professionnelle, Mme Achahbar a relevé qu'”elle a été chargée de la gestion de cet établissement, et à cette époque-là elle s’est fixée comme objectifs de réussir la formation et la qualification dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration au profit des jeunes de la région, et de convaincre le plus grand nombre de jeunes filles d’intégrer l’institut”.

Elle a assuré que l’institut, considéré depuis sa création comme un levier pour le développement du tourisme dans la province d’Al Hoceima, et un espace qui dispense une formation de haut niveau aux jeunes marocains et ceux issus de plusieurs pays africains frères, joue un rôle important dans la promotion du secteur touristique, à travers le déploiement d’une main-d’œuvre qualifiée et l’offre d’une formation de qualité dans les différentes spécialités et filières demandées au marché du travail local et national, tout en ouvrant des perspectives prometteuses pour les diplômés, afin qu’il puissent mener à bien leurs projets professionnels.

Evoquant la situation du secteur touristique à Al Hoceima, Mme Achahbar a relevé qu’il a été durement touché par les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la Covid-19, ce qui a eu un impact important sur la capacité d’accueil des établissements d’hébergement touristique et des unités hôtelières, malgré les efforts consentis par les services et les autorités concernés.

Ce secteur, qui se caractérise par une “saisonnalité prononcée”, nécessite, selon elle, la fédération des efforts de tous les acteurs du secteur touristique, afin de faire face aux contraintes posées et de promouvoir cet important secteur économique, le but étant d’ériger Al Hoceima en une destination touristique distinguée aux niveaux national et international.

Selon Mme Achahbar, le travail dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration dans la région du Rif était autrefois l’apanage des hommes, mais les femmes de la région ont montré, ces derniers temps, un intérêt accru pour les métiers du tourisme et de l’hôtellerie, ce qui constitue un acquis très important et une valeur ajoutée qualitative, d’autant plus que le secteur offre des opportunités prometteuses pour l’entrepreneuriat féminin, plus que ce que d’autres secteurs économiques proposent.

Mme Achahbar, mariée et mère de deux enfants, n’a pas manqué de saluer hautement le grand succès réalisé par les femmes d’Al Hoceima dans différents domaines, et l’engagement et la détermination dont elles ont fait preuve dans divers événements.