Oujda : La famille de la Résistance salue les succès de la diplomatie marocaine

lundi, 21 décembre, 2020 à 22:54

Oujda – La famille de la Résistance et de l’Armée de libération de la région de l’Oriental a salué, lundi, les succès de la diplomatie marocaine, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, au service de la cause nationale de l’intégrité territoriale du Royaume.

Lors d’un sit-in organisé devant l’Espace de la mémoire historique de la résistance à Oujda au sujet des derniers développements dans le passage d’El Guerguarat, les anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération ont mis l’accent sur la reconnaissance par les Etats-Unis d’Amérique de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et leur décision d’ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla.

Un acquis réalisé dans le sillage du soutien exprimé au niveau international, africain et arabe à l’intégrité territoriale du Royaume grâce à la diplomatie royale clairvoyante, ont relevé les participants.

Ils ont aussi exprimé leur soutien total à l’intervention pacifique et professionnelle menée par les Forces Armées Royales (FAR), sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, ayant permis de rétablir la libre circulation des biens et des personnes dans le passage d’El Guerguarat.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué régional du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération dans l’Oriental, Noureddine Azelmat, a indiqué que ce sit-in vise à réaffirmer l’unité de toutes les composantes du peuple marocain et leur attachement à l’intégrité territoriale du Royaume, qui constitue une cause sacrée pour tous les Marocains.

La famille des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération entend également réitérer son attachement et sa fidélité au glorieux Trône alaouite et sa mobilisation permanente derrière le Souverain pour défendre l’intégrité territoriale du Maroc et les constantes de la Nation, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration lue à l’issue de ce sit-in, les participants ont notamment dénoncé les provocations du «polisario» qui visent à déstabiliser la paix au niveau maghrébin, africain et international.

Ils ont aussi appelé l’ensemble des forces vives de la Nation à la mobilisation pleine et continue à travers tous les canaux médiatiques, de communication et de sensibilisation pour le plaidoyer autour de la cause nationale et pour démasquer et démonter les mensonges et contre-vérités des adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que pour faire connaître l’histoire de la lutte du Trône et du peuple pour recouvrer la liberté, l’indépendance et l’intégrité territoriale.