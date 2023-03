Ouverture à Dakhla du 2ème forum MD Sahara

samedi, 4 mars, 2023 à 16:23

Dakhla – Les travaux de la deuxième édition du forum MD Sahara se sont ouverts, samedi à Dakhla, sous le thème “Le Maroc en Afrique, un choix Royal pour un Continent global et intégré”.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisée par le groupe média Maroc Diplomatique, l’édition 2023 du MD Sahara, qui se poursuit jusqu’au 05 mars courant, est consacrée à l’Afrique, aux actions entreprises par le Royaume en faveur du continent ainsi qu’aux réalisations de la diplomatie marocaine.

L’objectif étant de mettre en avant le rôle crucial que joue le Maroc au sein de l’Afrique en tant que puissance africaine et leader continental engagé en faveur de la libération politique et économique et du développement du continent.

A travers une diplomatie bilatérale et multisectorielle réussie, prônant une coopération Sud-Sud solidaire, le Royaume ne cesse de réaffirmer son identité africaine et accorde une place de choix au développement de ses relations avec les autres pays africains frères.

La deuxième édition du MD Sahara se veut un événement qui réunit des experts, diplomates et décideurs des secteurs privé et public, du Maroc et d’autres pays d’Afrique, en vue de partager leurs expériences et d’échanger autour de multiples thématiques dont la diplomatie classique, le renforcement des relations bilatérales, les diplomaties sécuritaire, alimentaire et énergétique, outre le codéveloppement et la solidarité Sud-Sud.