Ouverture du pont Allenby : Le Maroc “s’affirme en partenaire stratégique au niveau international” (Député italien)

lundi, 18 juillet, 2022 à 11:35

Rome – Le Maroc s’affirme comme un partenaire stratégique au niveau international, a souligné le député italien, Marco Di Maio, saluant l’ouverture sans interruption du poste-frontière Allenby reliant la Cisjordanie et la Jordanie, grâce la médiation directe du Royaume, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

“Le renforcement des relations entre le Maroc et Israël continue de contribuer à la paix dans la région”, a indiqué le coordinateur de l’intergroupe parlementaire italien de soutien au plan d’autonomie au Sahara marocain, dans un communiqué, mettant en avant ”les efforts diplomatiques efficaces’’ du Royaume, qui est également un “partenaire privilégié et indispensable pour l’Italie et l’Europe”.

La médiation, menée par le Royaume et les États-Unis d’Amérique, a permis d’aboutir à un accord pour l’ouverture permanente 24/7 de ce passage, qui constitue la seule ouverture des Palestiniens vers le monde.

L’ouverture dudit poste-frontière, situé à environ 50 km de la capitale Amman, sera effective prochainement dès que les conditions logistiques seront réunies, notamment en termes des ressources humaines.