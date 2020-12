Ouverture d’un consulat de Bahreïn à Laâyoune, un acte de solidarité partagée (M. Bourita)

lundi, 14 décembre, 2020 à 16:48

Laâyoune – L’ouverture lundi d’un consulat général du Royaume de Bahreïn à Laâyoune est une preuve indéniable de la solidarité partagée entre les deux pays, a souligné le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cet acte diplomatique très fort s’inscrit dans le cadre du soutien constant de ce pays du Golfe à l’intégrité territoriale du Maroc et au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, a indiqué le ministre qui s’exprimait lors d’un point de presse avec son homologue bahreïni, Abdellatif Bin Rashid Al Zyani à l’occasion de l’inauguration de cette représentation diplomatique.

Il a fait observer que l’inauguration de ce consulat reflète parfaitement la solidarité partagée, les relations distinguées, l’amitié sincère, la fraternité solide et les liens d’estime réciproque entre les deux Royaumes, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI et de SM Hamad Ben Issa Al Khalifa.

Le Royaume de Bahreïn a toujours exprimé sa solidarité avec le Maroc pour la défense de son intégrité territoriale, la préservation de son unité, de sa stabilité et de sécurité, a-t-il noté ajoutant que le Maroc n’a jamais manqué, de son côté, de soutenir la stabilité et la sécurité de Bahreïn face notamment aux interventions de l’Iran.

Il a rappelé que cette inauguration est la concrétisation du dernier entretien téléphonique entre SM le Roi et Son frère SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, au cours duquel le Souverain de Bahreïn a salué les décisions ordonnées par Sa Majesté le Roi dans la région d’El Guerguarat, au Sahara marocain, et qui ont abouti à une intervention décisive et efficace pour préserver la paix et la stabilité dans cette partie du territoire marocain, et à garantir un flux normal et sécurisé des personnes et des biens entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie.

Après avoir souligné que le peuple marocain apprécie fortement ce geste de Bahrein, M. Bourita a relevé que cette inauguration intervient quelques jours après la décision américaine de reconnaitre la marocanité du Sahara et de l’intervention résolue des Forces armées royales à El Guerguarat.

M. Bourita a enfin assuré que le Maroc continuera d’œuvrer pour asseoir définitivement sa souveraineté sur l’ensemble des provinces du Sud, précisant que d’autres pays vont suivre l’exemple de la vingtaine d’Etats qui ont ouvert, ou le feront très prochainement, des représentations diplomatiques à Dakhla et Laâyoune.