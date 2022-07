Ouverture sans interruption du poste-frontière Allenby : Une médiation royale aux dimensions humanitaires

dimanche, 17 juillet, 2022 à 11:16

Par : Abdelkarim AKARKAB

Le Caire – Grâce à des efforts diplomatiques inlassables, discrets et loin des projecteurs menés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les autorités israéliennes ont décidé d’ouvrir de façon permanente le poste-frontière Allenby qui relie la Cisjordanie avec la Jordanie, dans une initiative d’ampleur reflétant des dimensions humanitaires nobles.

Cette initiative, qui illustre l’intérêt éminent que porte SM le Roi Mohammed à l’amélioration des conditions de vie des Palestiniens et la place de choix qu’occupe la question palestinienne en tant que source de préoccupation constante pour le Souverain, contribuera à atténuer les souffrances des Palestiniens lors de leurs déplacements vers la Jordanie et au reste du monde en préservant leur dignité, leurs droits et leur liberté.

La dimension humaine a toujours été au cœur des préoccupations du Maroc comme en témoignent les efforts constants du Comité Al-Qods présidé par SM le Roi, notamment dans les domaines sociaux, tels que la santé, l’éducation et le logement. Des efforts qui se traduisent par des contributions concrètes à améliorer la vie des Palestiniens.

Les Palestiniens ont accueilli cette nouvelle avec une grande satisfaction tout en exprimant leur gratitude au Maroc et à SM le Roi, notamment pour les projets caritatifs et humanitaires mis en place par le Royaume pour soutenir le peuple palestinien.

Ils ont estimé que l’ouverture permanente du poste-frontière Allenby constitue un pas vers la bonne direction qui permettra de soulager fortement les souffrances des citoyens palestiniens, compte tenu des difficultés engendrées par la fermeture de ce passage vital, le seul qui relie la Cisjordanie au reste du monde.

Les Palestiniens attendent avec impatience les répercussions sociales et économiques après l’ouverture de ce passage stratégique, qui permettra de garantir la fluidité des flux de marchandises et des voyageurs, et à accélérer la reprise économique de la région.

La médiation du Royaume a également été saluée par un haut responsable de l’administration du président américain Joe Biden, qui s’est félicité du rôle efficace joué par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, dans l’ouverture de ce passage vital.

Cette médiation démontre également que le soutien constant et sérieux du Royaume à la cause palestinienne n’est motivé par aucun agenda politique. De plus, la position de SM le Roi à cet égard, saluée par la communauté internationale, a toujours été cohérente et immuable.

Outre ses dimensions humanitaires et sociales, cette initiative revêt une forte symbolique politique, selon des sources proches des négociations ayant mené à cette décision, et qui révèlent que le Maroc a été un acteur essentiel dans ces négociations.

Par ailleurs, le timing de cette annonce renforce l’intérêt de cette initiative puisqu’elle coïncide avec la tournée du président américain Joe Biden dans la région et sa déclaration qui souligne la solution à deux Etats comme base de la résolution du conflit israélo-palestinien. Une position qui a toujours été prônée par le Souverain.

En annonçant l’ouverture de ce point de passage vital, la ministre israélienne du Transport Merav Michaeli a salué les efforts de SM le Roi et du président américain, ainsi que leur implication continue en faveur de la paix et de la prospérité au Moyen-Orient, faisant savoir que des équipes de travail marocaines, américaines, palestiniennes et israéliennes avaient œuvré conjointement au cours des derniers mois pour parvenir à cet objectif.

Cet événement a fait la Une des médias internationaux, arabes et hébreux, qui ont mis en avant la réussite de la médiation maroco-américaine dans la réalisation d’une percée inédite.