Paix au Moyen-Orient: l’engagement constant du Maroc mis en valeur à l’Assemblée nationale du Panama

vendredi, 19 mars, 2021 à 11:53

C’est une offre qui en a fait rêver plus d’un. Plus de 15 villages du nord et du sud de l’Italie ont mis en vente, dans une démarche inhabituelle, des maisons au prix symbolique d’un euro seulement, en vue d’attirer de nouveaux résidents et relancer l’économie locale, tout en favorisant le désenclavement de ces localités dont l’isolement a longtemps entravé la mise en valeur de leurs atouts naturels.