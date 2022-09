Panama: Le rôle du Maroc dans la promotion de la paix mis en avant

samedi, 17 septembre, 2022 à 11:44

La ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a lancé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Dialogue National de l’Urbanisme et de l’Habitat, lors d’une cérémonie officielle, présidée par le chef du gouvernement et en présence de ministres et des représentants des départements ministériels concernés, d’instances constitutionnelles, d’établissements publics, d’organismes professionnels.