La pandémie de Covid-19 fragilise davantage la région du Maghreb (expert)

dimanche, 9 mai, 2021 à 9:45

Rabat – La pandémie de Covid-19 fragilise davantage la région du Maghreb, a estimé M. Rachid El Houdaigui, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS) et professeur des relations internationales à l’Université Abdelmalek Essaadi de Tanger.

“La crise mondiale de Covid-19 fragilise davantage la région du Maghreb, constitue un choc et génère des répercussions négatives et palpables sur les économies maghrébines, comme notamment la réduction du PIB, l’aggravation du déficit budgétaire, la croissance de l’endettement et la baisse d’investissements directs et étrangers”, a indiqué cet expert dans les questions de dialogue euro-méditerranéen, de la géopolitique du Maghreb et de la globalisation, dans un podcast traitant de l’état du Maghreb post-Covid-19.

“On observe partout que le citoyen durant cette période de Covid-19 a pesé sur le choix des politiques publiques ou sur le processus de reconstruction politique, selon le contexte de chaque pays”, a-t-il fait remarquer, ajoutant que la crise mondiale de Covid-19 a exacerbé les inégalités sociales.

M. Houdaigui a, de même, considéré que la stabilité des pays du Maghreb dépendra des capacités à réguler de manière légitime le clivage idéologique et le caractère composite de la société.

Il a, en outre, relevé que les états maghrébins poursuivent la mise en place de leurs politiques publiques en dehors du Maghreb puisqu’ils sont pris par les exigences de la construction politique, de la sécurité du territoire et par les exigences de la crise.