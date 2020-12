La pandémie de Covid-19 ne sera pas la dernière (OMS)

dimanche, 27 décembre, 2020 à 9:30

Genève – Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que la pandémie provoquée par le coronavirus ne sera pas la dernière et les tentatives pour améliorer la santé humaine sont “vouées à l’échec” si on ne s’attaque pas au changement climatique et au bien-être animal.