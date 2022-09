Un panel d’experts met en avant le grand potentiel de développement des relations entre le Maroc et la Corée du Sud

vendredi, 23 septembre, 2022 à 19:18

Rabat – Des experts ont souligné, vendredi à Rabat, le grand potentiel de développement des relations entre le Maroc et la Corée du Sud, lors d’un panel axé sur “Les changements des relations internationales et des dynamiques d’intégration régionale en Asie et en Afrique”.