Parlement: Le discours royal a insisté sur l’efficience et la célérité dans l’exécution des réformes (Doyen)

samedi, 12 octobre, 2019 à 16:16

Casablanca – Le discours royal à l’ouverture de la nouvelle session du Parlement a insisté sur l’efficience et la célérité dans l’exécution des réformes et la réalisation des chantiers, en allant au-delà des clivages politiques, a souligné le doyen de la Faculté de droit d’Ain Chock à Casablanca Abdellatif Komat.

L’étape actuelle “doit être celle de l’action et des accomplissements, sans trop se focaliser sur les élections de 2021”, a assuré à la MAP M. Komat, notant que les programmes “sont bel et bien ficelés et ont simplement besoin d’être mis en œuvre”.

C’est la raison pour laquelle SM le Roi Mohammed VI a mis l’accent sur la nécessité de se mettre au travail pour la concrétisation des projets, dont les objectifs et l’échéancier sont déjà déterminés, à l’image de la loi-cadre sur l’enseignement et la régionalisation avancée, a-t-il fait observer.

Pour ce faire, le Souvenir a rappelé les vertus de la conjugaison et de la mutualisation des efforts de tous, en particulier l’exécutif, l’institution législative et le secteur privé, a relevé M. Komat.

Sur un autre plan, le doyen de la Faculté a enregistré l’intérêt spécial porté par le Souverain à l’insertion professionnelle des jeunes, notamment les diplômés, via l’auto-emploi qui ouvre de larges perspectives devant cette catégorie, d’où l’insistance sur le rôle du secteur bancaire dans le financement de ces projets, en tant que l’une des réponses appropriées à cette problématique.

Le soutien des PME, surtout les sociétés d’exportation, constitue l’un des élément clefs pour faire réussir cette stratégie, a-t-il poursuivi, estimant que l’encouragement et l’incitation de l’export sont à même d’atténuer le déficit commercial du pays.

Si les grandes compagnies marocaines sont bien implantés en Afrique, il convient, alors, d’accompagner les PME nationales pour tirer profit de cette présence en facilitant leur arrivée sur le marché continental, a-t-il fait observer.