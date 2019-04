Le partenariat pour la démocratie locale bénéfique pour le Maroc et le Conseil de l’Europe, y compris dans une optique tripartite

mercredi, 3 avril, 2019 à 12:23

ES-Amal Tazi

Strasbourg – L’accès du Maroc, mardi, au statut de partenaire pour la démocratie locale auprès du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux (CPLR) du Conseil de l’Europe sera mutuellement bénéfique y compris dans une optique tripartite qui inclurait l’Afrique, ont estimé les membres de la délégation marocaine d’élus locaux et régionaux à la 36-ème session du Congrès qui a voté en faveur de ce statut lors d’une réunion plénière à Strasbourg.

« Nous sommes contents d’arriver à ce niveau de rapprochement très fort » de la coopération avec le Conseil de l’Europe et son Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux, a indiqué à la MAP le président de l’association des Régions du Maroc (ARM), Mohand Laenser qui conduit la délégation marocaine.

M. Laenser, qui est également président de la Région de Fès-Meknès, a estimé que le statut de partenaire pour la démocratie locale « sera bénéfique de part et d’autre, parce qu’il peut y avoir un échange d’expériences et des coopérations tripartites », notant que le Maroc « est très bien placé sur un certain nombre de relais vers l’Afrique, le Moyen Orient et autres».

Le CPLR, assemblée pan-européenne d’élus territoriaux des 47 Etats membres, avait créé en octobre 2014 ce statut spécifique pour les pays du voisinage du Conseil de l’Europe, afin d’ « offrir aux pays concernés et qui en font la demande un cadre privilégié de dialogue et de contacts institutionnels réguliers avec leurs homologues européens ».

Le président de l’ARM s’est félicité du vote du Congrès en faveur de la résolution octroyant ce statut au Maroc, le premier du voisinage à en bénéficier, évoquant « un moment très fort » qui vient couronner le processus de rapprochement entamé depuis 2014.

Il y voit aussi « une responsabilité parce que les efforts du Maroc pour la démocratie doivent le mettre dans une position de sans faute, en essayant d’aller de l’avant, et c’est ce qu’il fait déjà », a-t-il dit, en se disant convaincu que « nous avons les capacités de le faire ».

De son côté, le président de l’Association marocaine des Présidents des conseils communaux (AMPCC) – président de la commune d’Al Hoceima, Mohamed Boudra, a salué la décision du Congrès d’octroyer le statut de partenaire pour la démocratie locale au Maroc, y voyant « une reconnaissance importante pour notre pays comme interlocuteur principal, le premier du sud de la Méditerranée, en matière de démocratie locale et de décentralisation ».

Ce vote tient en compte les « avancées importantes » réalisées par le Maroc en ce qui concerne la décentralisation et la régionalisation, a-t-il relevé, notant que le Conseil de l’Europe et son congrès suivent de près ces efforts mais aussi la politique menée, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, au niveau de l’Afrique où l’association marocaine des Présidents des conseils communaux est engagée à travers notamment l’organisation des Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU).

« Le Maroc pourra jouer donc un rôle important entre les collectivités territoriales africaines et leurs homologues européennes pour promouvoir la démocratie, les droits de l’homme, et aussi pour le développement local et régional », a estimé le président de l’AMPCC.

Même son de cloche chez le président de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, Yenja El Khattat qui table sur le statut de partenariat pour la démocratie locale entre le Maroc et le Congrès pour « renforcer les rapports entre l’Afrique et l’Europe », en tirant profit notamment de la présence des régions du sud, en particulier Dakhla qui « est la porte du Maroc sur l’Afrique ».

« Notre présence au Congrès symbolise la dynamique que connaissent les régions du Maroc, y compris celles du sud, leur développement et leur engagement pour la promotion de la coopération entre les deux rives de la Méditerranée », a-t-il affirmé.

En vertu de la résolution votée, mardi, avec effet immédiat et de la signature du protocole d’accord y afférent, la délégation marocaine se voit attribuer 6 sièges de représentants et 6 sièges de suppléants au sein de cette instance pan-européenne représentant les autorités locales et régionales des 47 États membres du Conseil de l’Europe et qui compte plus de 200.000 collectivités locales et régionales.

Les membres de la délégation marocaine pourront ainsi siéger aux côtés de leurs homologues du Congrès et contribuer aux débats en session, sans droit de vote, ainsi qu’à ses travaux en commissions de monitoring, des questions d’actualité et de la gouvernance.

La délégation marocaine participant à la 36e session du Congrès est composée de 9 membres, dont les trois présidents des associations marocaines de pouvoirs locaux et régionaux. Il s’agit de MM. Mohand Lanenser, président de l’association des Régions du Maroc (ARM), Mohamed Boudra, président de l’Association marocaine des Présidents des conseils communaux (AMPCC), et Saâd Ben Mbarek, président de l’Association marocaine des Présidents des conseils préfectoraux et provinciaux (AMPCPP).

En plus du président de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, la délégation marocaine comprend également Mme Aicha Aït Haddou, présidente de la Commune d’Azilal, Badiâ Bennani, présidente du conseil d’arrondissement d’Agdal Hay Riyad-Rabat, Fatna Khyel, présidente de la Commune de Arbaoua, et MM. Abdelaziz Omari, président de la commune de Casablanca, et Mohamed Yassine Daoudi, président de la commune de Guisser.

La participation marocaine à la 36-ème session du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux est marquée par une exposition mettant en avant le potentiel économique et socio-culturel des régions du Maroc.

Cette exposition, qui a lieu tout au long de la semaine au siège du Conseil de l’Europe, est organisée conjointement par le Consulat général du Maroc à Strasbourg et la Direction Générale des Collectivités Locales relevant du ministère de l’Intérieur.