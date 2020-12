Le Parti nationaliste basque (PNV): Le polisario doit comprendre “ce qui est possible et ce qui est impossible” pour résoudre la question du Sahara

mercredi, 16 décembre, 2020 à 18:58

“Le monde a beaucoup changé ces dernières années. Ainsi, il faut faire comprendre au polisario ce qui est maintenant possible et ce qui est impossible” pour le règlement de la question du Sahara, a affirmé le porte-parole du PNV au Congrès des députés espagnol, Aitor Esteban.

“Du point de vue géostratégique, le polisario a perdu (…) donc il doit chercher une solution dans le cadre du possible” pour régler ce différend, a-t-il insisté lors d’un débat tenu en présence du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et plusieurs membres de l’exécutif.

“Nul ne peut nier l’importance géostratégique de plus en plus affirmée du Maroc, dans la lutte contre le terrorisme et l’immigration illégale et d’autres domaines”, a relevé M. Esteban.

Dans ce sens, le porte-parole du PNV a mis l’accent sur l’impératif de préserver une bonne relation avec le Maroc, “un pays important” pour l’Espagne et l’UE.