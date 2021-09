La participation massive de la population des provinces du sud aux élections du 8 septembre, un message fort aux ennemis du Maroc (expert jordanien)

mercredi, 15 septembre, 2021 à 13:07

Amman – La participation massive de la population des Provinces du sud aux élections du 8 septembre est une preuve immuable de la marocanité du Sahara et un message “fort” adressé aux ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc, a affirmé le professeur de droit international public en Jordanie, Omar Mahmoud Amar.

La participation massive de la population des provinces du Sud à ce scrutin constitue un message fort, qui reflète le sentiment de fierté de cette population à servir sa société, à travers ses représentants dans les instances élues, a souligné l’expert jordanien dans une déclaration à la MAP.

Il a ajouté que cette large participation à ces élections, ayant connu un succès sans précédent, incarne le sentiment de patriotisme, de responsabilité et de cohésion nationale, relevant que la participation de la population à la vie civile et politique est la belle expression du droit de citoyenneté.

La participation exceptionnelle aux élections du 8 septembre est une preuve de plus de l’attachement des citoyens des provinces du sud à leur patrie et de l’intérêt qu’accorde l’Etat marocain au développement de ces régions dans tous les domaines, notamment économique et politique, mais également en termes d’infrastructures, d’éducation et de santé, s’est-il félicité.

L’implication de toutes les régions marocaines dans le processus électoral est sans ambages l’expression de complémentarité et de cohésion entre toutes les composantes du peuple marocain de Tanger à Lagouira, sans aucune distinction entre elles, d’autant qu’elle constitue l’image de la liberté de pensée et d’appartenance, a conclu M. Mahmoud Amar.