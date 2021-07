PCNS : Conférence sur la nouvelle politique européenne de voisinage post Covid-19

mercredi, 28 juillet, 2021 à 22:21

Rabat – Le Policy Center for the New South (PCNS) a organisé, mercredi, une conférence sous le thème “La nouvelle politique européenne de voisinage post-Covid-19 : Quel appui de l’UE au Maroc dans la généralisation de la couverture maladie ?”, tenue en partenariat avec l’EuroMeSCo.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’adoption de la communication conjointe de l’Union européenne (UE) qui vise à relancer et renforcer son partenariat stratégique avec ses partenaires du voisinage méridional.

Il s’agit, ainsi, d’une plateforme d’échanges sur les réformes du système de la protection sociale post-Covid-19, plus particulièrement la composante de la couverture maladie dans le cadre de la coopération Maroc-UE, et dans lequel experts et représentants institutionnels croiseront leurs actions et perspectives.

Dans une déclaration à la MAP, la Senior Fellow au PCNS, Nouzha Chekrouni, a indiqué que cet événement vise à “créer un espace pour intensifier le dialogue, pour avoir une densité analytique et pour impliquer à la fois les experts et les chercheurs universitaires, pour accompagner ce processus et pour éviter les difficultés qu’ont connues d’autres pays”.

“C’est un chantier royal important pour tous les Marocaines et les Marocains”, a-t-elle indiqué, soulignant que “nous avons une expertise et un savoir-faire marocain que nous voulons renforcer davantage […] pour avoir un impact sur les populations cibles”.

Cette table-ronde a vu l’intervention de plusieurs personnalités, à savoir l’Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Claudia Wiedey, l’ancien ministre de la Santé, Anass Doukkali et le directeur de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), Abdelaaziz Adnane.