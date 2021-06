Le PCNS lance la 4è édition du rapport annuel sur la géopolitique de l’Afrique

mercredi, 23 juin, 2021 à 18:28

Rabat – Le Policy Center for the New South (PCNS) a lancé mercredi la quatrième édition du rapport annuel sur la géopolitique de l’Afrique, en marge de la 5e édition de la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (APSACO) placée sous le thème “Femmes, paix et sécurité en Afrique”.