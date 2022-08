Le PCNS met en avant la place du Maroc comme principal partenaire du Japon en Afrique

mercredi, 31 août, 2022 à 20:30

Rabat – Le Maroc s’est érigé comme principal partenaire du Japon en Afrique, indique une analyse publiée par le Policy Center for the New South (PCNS), soulignant que le géant économique asiatique consolide et diversifie sa présence en Afrique.