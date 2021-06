PCNS : Ouverture de la 5e édition de la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique

lundi, 21 juin, 2021 à 18:12

Rabat – Le Policy Center for the New South (PCNS) a lancé, lundi via visioconférence, la 5e édition de la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (APSACO) qui s’intéresse cette année au leadership de la femme africaine et son implication dans la sécurité et les processus de paix sur le continent.