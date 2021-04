Le PCNS publie son rapport d’activité au titre de l’année 2020

mercredi, 14 avril, 2021 à 14:38

Rabat – Le Policy Center for the New South (PCNS) vient de publier son rapport d’activité au titre de l’année 2020, qui retrace “une année marquée par la pandémie et la digitalisation”.

Publié en trois langues (français, anglais et arabe), ce rapport met l’accent sur cette année exceptionnelle qui a mené le think tank à se repenser, en commençant par ses programmes de recherches pour être à mieux d’analyser l’impact et l’issue de la pandémie sur l’économie nationale, régionale et mondiale, ainsi que sur les relations internationales, indique le PCNS dans un communiqué.

Marquée par la pandémie de la Covid-19, l’année 2020 a été celle d’une intense activité pour le PCNS. Le Think tank marocain s’est très vite adapté à la nouvelle donne, en orientant ses programmes de recherche vers les différentes dimensions de la crise sanitaire, un enjeu global inédit.

Fidèle à sa vocation, résumée par sa devise “Think, Stimulate, Bridge”, le Policy Center “en tant qu’émanation de la société marocaine, profondément pénétré de son identité africaine et sensible aux attentes du Sud, se devait d’accompagner cette épreuve, de s’y acclimater et de s’investir en tant qu’acteur du débat pour comprendre, analyser les faits et imaginer les options qui s’offrent en matière de politiques publiques”, affirme le président exécutif du PCNS, Karim El Aynaoui, cité par le communiqué.

Un intérêt prioritaire a donc été accordé à la pandémie, tout en continuant d’enrichir la réflexion sur l’économie et les relations internationales, essentiels pour le développement du Maroc et de l’Afrique.

Les thèmes abordés vont des retombées économiques et sociales de la Covid-19 aux mutations du monde du travail, à la sécurité au Sahel et dans la Corne de l’Afrique, en passant par la sécurité alimentaire et la réforme de la gouvernance mondiale. “Quelles sont les principales conclusions à en tirer ? La pandémie a été un game-changer absolu en 2020”, relève le communiqué.

De la paralysie de l’économie mondiale, des chocs sanitaire et pétrolier sans précédent à l’instabilité géopolitique exacerbée, elle aura tout bouleversé. Pour espérer une reprise, le déploiement des politiques de soutien sera un élément clé. Sur le plan international, le Coronavirus a engendré incertitudes et replis nationaux, sur fond de recul notable du multilatéralisme.

Fort de 68 collaborateurs, 44 chercheurs associés, du Nord comme du Sud, en plus d’une équipe de 30 chercheurs permanents à Rabat et d’une communauté de 350 jeunes professionnels issus de tout l’espace Atlantique (les lauréats du programme “Atlantic Dialogues Emerging Leaders”) et actifs aux côtés du Think tank tout au long de l’année, le Policy Center ne cesse de s’agrandir et d’étendre son offre et sa notoriété.

Cité plus de 1.200 fois par la presse (nationale, régionale et internationale) en 2020, le Policy Center a été à l’origine de 209 publications de recherche, dont 17 Rapports et 187 Opinions, sous forme de notes de Blog.

Il a participé à plus de 20 événements internationaux, de Rio à Riyad, en passant par Abuja et Bamako, dont plusieurs en partenariat, ainsi que 35 rendez-vous nationaux à travers le Maroc.

Le Policy Center a, par ailleurs, organisé 74 webinaires et digitalisé ses deux principales conférences internationales de haut niveau, les Atlantic Dialogues et African Peace and Security Conference (APSACO). Devenus les “AD Talks” et “Apsaco Talks”, ces rendez-vous annuels ont été consacrés en 2020 à la crise de la Covid-19.

Le rendez-vous semestriel des Dialogues stratégiques, organisé en partenariat avec le Centre HEC de géopolitique à Paris, s’est, lui aussi, poursuivi de manière virtuelle. Le passage à la diffusion des conférences en ligne a considérablement élargi l’audience du Policy Center.

Les supports audiovisuels ont ainsi généré plus de 275.000 vues en ligne (+175 % par rapport à 2019), tandis que le site web du Policy Center a attiré 530.000 visiteurs uniques originaires de 175 pays en 2020, soit +160 % par rapport à 2019.

En outre, le Policy Center for the New South a lancé en 2020 les “Mardis du PCNS”, émission audiovisuelle hebdomadaire dédiée à des questions d’actualité.

Les partenariats, au nombre de 47, se sont encore élargis, avec l’alliance nouée entre le Policy Center, J-PAL et Evidence for Policy Design (EPoD) au sein de la Harvard Kennedy School, associés à l’Agence Millennium Challenge Account (MCA) Morocco pour lancer le Laboratoire de l’emploi au Maroc, indique le communiqué, notant que cette initiative est destinée à renforcer les capacités marocaines en matière d’évaluation et d’utilisation des données scientifiques pour accompagner les politiques publiques en matière d’emploi.

“Centre d’excellence ouvert sur le monde et référence africaine reconnue, le Policy Center œuvre sans relâche pour le partage des connaissances et l’échange de réflexions”, affirme le PCNS.