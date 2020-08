Des personnalités Azéries mettent en avant l’excellence des relations entre le Maroc et l’Azerbaïdjan

lundi, 3 août, 2020 à 10:43

Bakou – Plusieurs personnalités Azéries de tous bords ont mis en avant à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône, l’excellence des relations entre le Maroc et l’Azerbaïdjan et les perspectives prometteuses qui s’offrent aux deux pays dans tous les domaines.

Dans des messages vidéo, ces personnalités ont saisi cette occasion pour adresser leurs félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et leurs vœux de progrès et de prospérité au peuple marocain, a indiqué l’ambassadeur du Maroc en Azerbaïdjan, Adil Embarch.

Ces personnalités ont tenu à mettre en exergue la qualité des relations entre les deux pays à l’occasion de la célébration du 21ème anniversaire de la Fête du Trône, qui revêt un caractère particulier puisqu’elle incarne l’histoire ancestrale du Maroc et illustre les liens indéfectibles entre le Glorieux Trône Alaouite et le Peuple Marocain, a ajouté le diplomate.

La députée Azérie et membre du groupe parlementaire Maroc-Azerbaïdjan, Ulviyya Aghayeva, s’est félicitée des liens d’amitié unissant les deux pays et les deux peuples, estimant que ces liens offrent des perspectives solides pour développer la coopération bilatérale à tous les niveaux.

L’Ambassadeur et président du Centre d’analyses et de recherches en relations internationales « AIR », Farid Shafiyev, a souligné, pour sa part, que la relation bilatérale se développe dans tous les domaines et que le Maroc est un partenaire stratégique et un allié dans la région de l’Afrique du Nord, relevant l’excellence de la coopération bilatérale au sein des organisations internationales.

Il a également souligné le soutien mutuel à l’intégrité territoriale des deux pays et leurs contributions aux efforts de renforcement de la paix et d’instauration d’un développement juste et équilibré dans le cadre d’une approche coopérative.

La directrice du Musée national Azerbaidjanais du Tapis, Mme Shirin Melikova, a rappelé, de son côté, la signature d’un mémorandum d’entente avec la Fondation nationale des musées au Maroc pour la promotion de l’héritage national bilatéral et la coopération entre les musées des deux pays, affirmant que ce mémorandum constitue un jalon supplémentaire dans le renforcement et le développement des relations culturelles bilatérales.

D’autres personnalités Azéries des mondes des affaires, du journalisme, de la culture et du sport se sont relayées, pour adresser leurs félicitations à Sa Majesté le Roi et leurs vœux de quiétude et de prospérité au peuple marocain à l’occasion de la Fête du Trône, soulignant la qualité des relations bilatérales et le grand potentiel qu’offre le Royaume en matière d’opportunités d’investissements et d’infrastructure, qui l’érigent en carrefour commercial entre l’Afrique et le monde.

Ces personnalités ont également souligné le potentiel sans cesse grandissant de coopération scientifique, technologique et académique entre les deux pays.