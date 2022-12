Plusieurs personnalités palestiniennes félicitent le Maroc pour son exploit en Coupe du monde (Agence Bayt Mal Al Qods)

samedi, 3 décembre, 2022 à 17:05

Rabat – Plusieurs personnalités palestiniennes ont unanimement félicité le Maroc suite à la qualification de l’équipe nationale de football aux 8è de finale de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, indique l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif.

L’Agence fait savoir dans un communiqué que ses bureaux au Maroc et à Al-Qods, en Palestine, ont reçu les félicitations d’hommes d’affaires, de directeurs d’institutions et de présidents d’associations, de personnalités religieuses, publiques et universitaires et du grand public, de la ville d’Al-Qods et des autres villes palestiniennes, suite à cette qualification historique des Lions de l’Atlas.

De même, l’Agence a reçu les félicitations de clubs sportifs locaux, d’associations d’anciens joueurs et de personnalités palestiniennes, portant des expressions de fierté suite à ces résultats impressionnants obtenus par les onze marocains lors de cette Coupe du monde devant des équipes de renommée mondiale et qui sont le fruit du travail, de la persévérance et de l’esprit d’une équipe homogène et unie pour atteindre les objectifs, quels que soient les aléas et les défis.

“Les messages des frères palestiniens ont loué la présence de nombreux drapeaux palestiniens chez le public marocain dans les stades, les principales places et haut-lieux des villes qataris”, reflétant ainsi la place particulière qu’occupe la Palestine dans les cœurs des Marocains, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, ajoute le communiqué, faisant observer que les rues, les maisons et les magasins palestiniens ont été décorés de drapeaux du Royaume du Maroc, en signe de cohésion entre les deux peuples frères.

Et de relever que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi, salue hautement la belle prestation de l’équipe nationale au Mondial Qatar 2022, formant le vœu que les équipes sportives arabes continuent à se hisser au devant de la scène sportive mondiale.