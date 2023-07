Le Policy Center for the New South publie son Rapport annuel 2023 sur la géopolitique de l’Afrique

Rabat – Le Policy Center for the New South (PCNS) a publié mardi son “Rapport annuel sur la géopolitique de l’Afrique 2023”, un ouvrage qui se veut une plateforme où des auteurs et analystes africains racontent l’Afrique géopolitique de 2022 en débordant parfois sur les événements saillants du début de 2023.