La politique de dialogue interreligieux prônée par SM le Roi est un gage de stabilité régionale (expert brésilien)

mercredi, 14 juin, 2023 à 14:00

Brasilia – La politique de promotion du dialogue interreligieux prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI est un gage de stabilité non seulement au Maroc, mais également aux niveaux régional et mondial, a souligné l’expert brésilien en géopolitique et relations internationales, Fábio Albergaria de Queiroz.