La politique étrangère du Maroc, sous la conduite du Souverain, joint l’acte à la parole (Ambassadeur)

mardi, 18 mai, 2021 à 11:03

-Envoyé spécial : Abdelilah Edghoughi-

Le Caire – La politique étrangère du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se distingue par une constante où l’acte joint la parole, a souligné, mardi au Caire, l’ambassadeur du Maroc en Egypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Tazi, lors de l’arrivée de deux avions militaires marocains transportant de l’aide humanitaire d’urgence au profit des populations palestiniennes dans la bande de Gaza.

Les deux appareils sont chargés de 20 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures destinées à la population palestinienne dans la bande de Gaza.

Le soutien du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, à la cause palestinienne est immuable depuis des décennies, ne change pas d’un iota et va même se raffermir aux niveaux politique, diplomatique et juridique, a-t-il assuré dans une déclaration à la MAP.

Parallèlement, le Comité Al Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, continue d’apporter inlassablement son appui aux habitants de la ville sainte et son soutien à toutes les initiatives politiques visant l’établissement d’un Etat palestinien unifié, indépendant et viable avec comme capitale Al Qods Acharif, a poursuivi M. Tazi.

L’engagement effectif du Comité Al Qods, sous l’impulsion du Souverain, se matérialise aussi à travers les actions de terrain menées par l’Agence Bayt Mal Al Qods en termes de financement et d’accompagnement de projets socio-économiques et éducatifs au profit des Maqdessis, dans le but de soutenir leur résistance face aux atteintes à la ville sainte et préserver son cachet culturel avec ses affluents islamique, arabe et chrétien.

“Aujourd’hui, nous sommes témoins d’un aspect concret de la solidarité avec les frères palestiniens à travers cette aide humanitaire destinée à alléger leurs souffrances dans ces circonstances difficiles et tragiques. C’est aussi une manière de leur prouver qu’ils ne sont pas seuls et que nous sommes à leurs côtés”, a-t-il dit.

L’ambassade du Maroc en Egypte a mobilisé un convoi de quatre camions pour acheminer ces aides jusqu’au poste frontalier de Rafah, où elles seront remises au représentant du ministère de la Santé à Gaza par l’ambassadeur du Royaume.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods, a bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Constituée de 40 tonnes, cette aide humanitaire est composée de produits alimentaires de première nécessité (30 tonnes), de médicaments de soins d’urgence et de couvertures (10 tonnes).

Cette décision royale s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la cause palestinienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien frère.

Deux premiers avions militaires ont atterri, dimanche dernier, à l’aéroport d’Amman avec une cargaison de 20 tonnes d’aides destinées à la population palestinienne en Cisjordanie.