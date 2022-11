La politique migratoire du Maroc, un exemple pour le monde (DG de l’OIM)

mercredi, 23 novembre, 2022 à 14:13

Fès – La politique migratoire du Maroc constitue un exemple pour le monde dans son ensemble, a affirmé, mercredi à Fès, le Directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), António Vitorino.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge du 9-ème forum de l’Alliance des civilisations de l’ONU, M. Vitorino à tenu à féliciter le Maroc pour les progrès réalisés en matière de politique migratoire, soulignant que le Royaume est un partenaire essentiel de l’Organisation.

Il a aussi indiqué que ses entretiens avec M. Bourita ont été l’occasion de passer en revue les “excellentes” relations de coopération entre l’OIM et le Royaume.

Le DG de l’OIM a par ailleurs félicité le Maroc pour la réussite du 9-ème forum de l’Alliance des civilisations, mettant l’accent sur l’intérêt que porte l’Organisation à la protection et au soutien des migrants, au respect mutuel, à la tolérance et au dialogue entre les cultures et les religions.

Il s’est réjoui de “l’environnement existant ici au Maroc” à ce propos.

M. Vitorino a également fait part de la disposition de l’Organisation à continuer à coopérer avec tous les pays (les pays d’origine, de transit ou de destination des migrants) pour garantir le respect de leur dignité, les voies régulières de l’immigration et lutter contre la traite des êtres humains.