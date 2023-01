La politisation du sport, dernier épisode des tentatives algériennes de masquer les échecs cuisants à l’ONU (universitaire colombien)

dimanche, 15 janvier, 2023 à 22:00

Bogota – La politisation flagrante du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN) n’est qu’un nouvel épisode des tentatives algériennes de masquer ses échecs cuisants à l’ONU, où elle s’obstine en vain à attenter à l’intégrité territoriale du Royaume, a souligné Dr Hernán Olano, recteur de l’université UNICOC de Colombie.

“Il est connu de tous que la politique ne doit pas s’inviter dans des manifestations sportives, mais l’Algérie a tenu à transformer le sport, qui est par essence un vecteur de paix et de dialogue, en une tribune pour véhiculer des positions politiques” hostiles à l’encontre du Maroc, a-t-il dit dans une déclaration à la MAP.

“L’un des principes très importants de la FIFA est que les joueurs sont des ambassadeurs du sport et de la paix, ainsi que du fair-play qu’ils doivent représenter sur le terrain. Pour l’instance internationale, les compétitions de football ne peuvent servir de propagande en faveur de quelconques positions politiques”, a insisté l’expert international.

Les incidents déplorables qui ont précédé ce championnat de football et se sont prolongés jusqu’à la cérémonie d’ouverture interviennent dans un contexte où la thèse séparatiste parrainée par l’Algérie ne trouve plus aucun écho sur la scène internationale, a-t-il expliqué.

La Fédération Royale Marocaine de Football a dénoncé et condamné vivement les “agissements malveillants” et les “manœuvres abjectes” ayant émaillé l’ouverture du CHAN, vendredi dernier en Algérie.

Ce dimanche, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé qu’elle va ouvrir une enquête pour établir dans quelle mesure les déclarations politiques et les événements de la cérémonie d’ouverture violent les Statuts et Règlements de la CAF et de la FIFA, qui stipulent que la CAF “doit s’abstenir de s’impliquer dans la politique et rester neutre sur les questions de nature politique”.