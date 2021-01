Pollution: Le Maroc ne figure pas parmi les gros émetteurs de carbone, selon l’OCDE

lundi, 25 janvier, 2021 à 19:03

Paris- Le Maroc ne fait partie des gros émetteurs de carbone, selon un nouveau rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la consommation d’énergie et le développement durable dans une quinzaine d’économies émergentes et en développement, dévoilé lundi.

Intitulé “Taxer la consommation d’énergie au service du développement durable : Opportunités de réforme de la fiscalité et des subventions énergétiques dans certaines économies émergentes et en développement”, le rapport examine l’imposition de l’énergie au Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le Kenya, le Nigéria et l’Ouganda, les Philippines, le Sri Lanka, le Costa Rica, la République dominicaine, l’Équateur, le Guatemala, la Jamaïque et l’Uruguay.