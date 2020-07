Pologne-Maroc: Des relations solides qui se projettent dans l’avenir

jeudi, 16 juillet, 2020 à 11:24

Par Nadia EL RHZAOUI

Varsovie – Forts de leurs liens solides et de la place privilégiée qu’ils occupent sur la scène régionale et internationale, le Maroc et la Pologne entretiennent des relations qui se projettent dans l’avenir à la faveur d’un dialogue régulier et des innombrables potentialités que recèlent les deux pays.

Le dialogue et consultations politiques régulières et la convergence de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun impriment un élan d’approfondissement continu à ces relations.

Ces concertations politiques sont illustrées par le soutien de la Pologne au Maroc au sein des instances internationales notamment en ce qui concerne le partenariat Maroc-Union européenne, d’autant plus que Varsovie considère le Royaume comme un partenaire incontournable dans la région, aussi bien pour la Pologne que pour l’UE.

Depuis 1959, les relations entre Varsovie et Rabat n’ont cessé de se développer. Plusieurs accords lient les deux pays dans différents domaines (politique, économique, judiciaire, touristique, culturel).

Animés de la volonté d’élargir et de développer leurs relations diplomatiques, les deux pays se sont félicités à différentes occasions, de l’élan que connaissent les relations bilatérales tout en insistant sur l’impératif de raffermir la coopération en particulier économique et culturelle, en tenant compte des potentialités dont regorgent les deux pays.

De même, le Maroc constitue un acteur important en Afrique du Nord pour la Pologne eu égard à sa spécificité en tant que pays stable dans la région et hub économique en Afrique, des atouts maintes fois salués par les responsables polonais qui mettent l’accent à chaque occasion sur la qualité des relations politiques entre Rabat et Varsovie et les perspectives de partenariat qui s’offrent aux deux pays dans plusieurs domaines notamment économique, commercial et universitaire.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI jouit d’un profond respect et d’une grande estime en Pologne qui a salué à maintes reprises les initiatives du Souverain en faveur de la stabilité et du développement au Maroc.

Lors d’une rencontre en début d’année avec l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun, le président du Sénat polonais, Tomasz Grodzki, a salué les avancées réalisées par le Maroc sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.

Le président du Sénat polonais a souligné que l’un des atouts du Royaume est sa stabilité et son rôle pionnier dans la région.

M. Atmoun avait à cette occasion mis en avant l’importance qu’accordent les deux pays au renforcement de leurs relations bilatérales, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI et du président polonais Andrzej Duda, relevant l’importance d’intensifier les échanges entre les deux pays et d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération économique et culturelle pour la hisser au niveau des relations politiques privilégiées entre Rabat et Varsovie.

Le diplomate a également insisté sur le rôle important des institutions législatives des deux pays dans l’approfondissement de la coopération, notamment à travers l’échange de visites et de points de vue sur les questions d’intérêt commun.

Dans ce même contexte, il a été procédé en février dernier à la création du groupe d’amitié parlementaire polono-marocain au Sénat, constitué des deux principaux pôles de la scène politique polonaise à savoir le parti “Droit et justice” et la ‘’Plate-forme civique’’.

Au volet du tourisme, le Maroc qui regorge de potentialités touristiques qui lui ont permis de se positionner en tant que destination internationale de choix, est devenu aujourd’hui une des destinations incontournables sur le marché polonais.

La 27ème édition de la Foire internationale du tourisme de Varsovie “Travel Trade Warsaw” ” organisée en novembre dernier a offert l’occasion de renforcer l’attractivité de la destination Maroc et mettre en avant les multiples facettes de la culture marocaine.

Une importante délégation de professionnels marocains du tourisme conduite par le Directeur Général de l’Office national marocain du tourisme “ONMT”, M. Adel El Fakir a participé au Salon “TT Warsaw”, au cours duquel il a tenu des réunions avec les deux tour-opérateurs leaders du marché de l’Europe de l’Est et procédé notamment à la signature avec le T.O “ITAKA”d’un partenariat pour le lancement du charter Saidia pour la saison Eté 2020 à raison de deux vols par semaine.

Eu égard à leurs atouts et aux multiples opportunités offertes de part et d’autre, les deux pays sont animés d’une forte conviction quant à la nécessité de hisser davantage le niveau de la coopération bilatérale et d’aller de l’avant vers un partenariat économique prometteur.