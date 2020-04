Pologne: le Ramadan sous confinement, une leçon de civisme et d’altruisme

mercredi, 29 avril, 2020 à 12:11

Par -Nadia ELRHZAOUI-

Varsovie – Au-delà du dépaysement et de la nostalgie, la communauté musulmane en Pologne observe un mois de Ramadan inédit en pleine pandémie de coronavirus, une période qui requiert civisme, altruisme et responsabilité en raison du confinement.

Déjà nostalgiques de la chaleur familiale et l’ambiance conviviale sans pareille qui caractérise le mois sacré de Ramadan dans leur pays d’origine, les musulmans de Pologne, qui tentaient tant bien que mal de perpétuer les traditions ancestrales, devraient cette année composer avec une situation inédite imposée dans le cadre des restrictions anti-coronavirus.

Cette année, le Ramadan, mois de piété, de partage, d’invocation, de méditation et de bonnes actions tombe en plein confinement imposé pour contenir la propagation du coronavirus et de ce fait il faut s’y adapter, a indiqué à la MAP, Mohamed, un employé dans une société contrainte à l’arrêt, notant toutefois que cette période de confinement constitue un enseignement qui permet une introspection et une redécouverte de soi mais aussi de tester sa conscience.

‘’Nous saisissons bien les enjeux sanitaires et nous ne dérogerons pas aux règles durant le Ramadan’’, a-t-il ajouté, mettant l’accent sur l’impératif de faire preuve de civisme et de responsabilité en respectant les règles préventives dictées par le confinement afin d’endiguer la propagation du virus.

‘’Nous sommes privés de mosquées mais leur fermeture est justifiée en raison de la promiscuité lors des prières”, a-t-il poursuivi, affirmant que les mesures de restriction et de distanciation sociale doivent être observées à la lettre et qu’il faut surpasser les méfaits de l’isolement en se raisonnant positivement soi-même et en adoptant une attitude responsable.

Certes le mois de Ramadan est la période où les mosquées se remplissent de fidèles pour les prières obligatoires et surérogatoires (Tarawih) et également l’occasion propice aux retrouvailles des amis et de la grande famille, aux veillées conviviales et à une atmosphère chaleureuse, mais il faut faire montre de patience lors de cette épreuve et aborder ce mois avec sérénité et responsabilité, a-t-il dit.

Le confinement qui consistera à accomplir les prières chez soi, permet d’éviter la contamination et surtout de préserver sa vie et celle d’autrui, c’est en lui-même un acte de responsabilité en parfait accord avec les fondements de l’Islam, a-t-il souligné.

Malgré le renoncement aux retrouvailles collectives et aux rassemblements familiaux, et les habitudes bousculées lors du mois sacré, le confinement sera l’occasion de profiter de ses enfants à travers des activités ludiques mais aussi de leur apprendre les valeurs que symbolise le jeûne, ses vertus et sa dimension authentique, a-t-il assuré.

De même, a-t-il dit, la dimension caritative sera maintenue tout comme celle conviviale qui caractérise le mois sacré en échangeant avec les proches et amis, également confinés, grâce aux nouvelles technologies, qui seront un précieux allié en cette période d’isolement.

Mustapha, un commerçant qui partage le même avis, affirme que le Ramadan, mois de profonde piété, de haute spiritualité et de partage, survient cette année dans un contexte de crise sanitaire, ayant nécessité des mesures de confinement pour enrayer la propagation du coronavirus, notant que malgré la conjoncture actuelle difficile, “on peut profiter pleinement et spirituellement du mois de piété comme ce fut le cas durant de longues années”.

Les actions ne valent que par l’intention, a-t-il ajouté, soulignant que l’on peut se rapprocher de Dieu de différentes manières. Un confinement altruiste c’est adopter des comportements respectueux par rapport aux autres et c’est aussi aider, certes à distance, ceux qui en ont besoin, a-t-il dit.

A l’instar de la majorité des pays, des mesures de confinement ont été imposées en Pologne qui a instauré une série de restrictions pour freiner la pandémie de coronavirus.

Le pays a imposé des mesures de confinement à la mi-mars après avoir suspendu les liaisons aériennes et fermé les frontières. Les événements et les lieux rassemblant un grand nombre de personnes notamment les églises et les mosquées sont notamment suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Selon les chiffres officiels, la Pologne compte 12415 cas de contamination, dont 606 décès, sur une population de 38 millions d’habitants.