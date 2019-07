Port Tanger Med, illustration de la vision royale pour un développement intégré (Journal égyptien)

dimanche, 7 juillet, 2019 à 14:02

Le Caire – Le port Tanger Med, l’un des plus grands ports d’Afrique et de la rive méditerranéenne, traduit la vision royale pour la réalisation d’un développement intégré, écrit, dimanche, le journal électronique égyptien +Sada Al Balad+ (Echo du pays).

Dans un article sous le titre “Du coeur de la perle des ports, Port Tanger Med, destination du commerce international dans le Royaume du Maroc”, la publication souligne qu’à la faveur de la vision de SM le Roi Mohammed VI, le port est devenu un modèle de développement régional et a renforcé la place du Maroc dans le domaine des échanges commerciaux entre l’Europe et l’Afrique, d’une part, et la Méditerranée et l’Atlantique, d’autre part, notant que le port, l’une des plus grandes infrastructures de la marine marchande en Atlantique et en Méditerranée, a placé le Royaume au centre de l’économie mondiale.

Alors que l’économie mondiale se développe de manière accélérée sur fond d’équilibre et de lutte d’influence, le Maroc a su consolider ses liens avec le monde extérieur à travers le port Tanger Med, la plus grande plate-forme logistique de la Méditerranée, grâce à sa position géographique distinguée, poursuit +Sada Al Balad+.

Le Royaume mise énormément sur cette infrastructure portuaire pour attirer davantage d’investissements et d’industries de transformation et consolider la compétitivité du Maroc en termes d’import et d’export, explique le journal électronique, faisant remarquer que le port Tanger Med a contribué à l’amélioration du classement du Royaume dans l’indice de connectivité maritime, passant de la 83è place mondiale à la 17è.

Selon +Sada Al Balad+, le port Tanger Med est un modèle d’intégration des secteurs public et privé et une plate-forme logistique mondiale avec une infrastructure intégrée, réalisée selon les normes internationales, notant que le port est la première plate-forme d’import et d’export du Maroc réalisée avec un investissement total de 317 milliards de dirhams.

Et de rappeler que le port est actuellement connecté à 186 ports dans le monde et compte plus de 900 entreprises dans les domaines industriel, logistique et des services.

Dans une déclaration à +Sada Al Balad+, le directeur général adjoint de l’Autorité portuaire de Tanger Med (TMPA), Hassan Abkari a indiqué que le port Tanger Med est un projet intégré multidimensionnel qui compte près de 912 entreprises mondiales, notant que cette infrastructure portuaire qui est la première plate-forme d’exportations avec une valeur de plus de 13 milliards d’euros par an, joue un rôle central dans les importations et les exportations marocaines avec une part de 50 pc des échanges commerciaux marocains.

La ville de Tanger en particulier et la région du nord en général connaissent une forte dynamique économique et offrent des opportunités prometteuses grâce au projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, dont le développement se fera en parfaite synergie avec les projets portuaires et logistiques de Tanger Med, a souligné M. Abkari cité par le journal égyptien.