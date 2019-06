Portugal: “CASA”, un centre d’appui aux démunis et un refuge aux sans abri

mercredi, 26 juin, 2019 à 17:59

Par Karim Naji

Lisbonne – La “CASA” constitue un véritable centre d’appui aux personnes démunies et un refuge aux sans abri au Portugal, qui vivent dans la précarité et le besoin, grâce à des volontaires, hommes et femmes de différents âges, qui s’adonnent corps et âme au service de cette frange de la population.

Ces bénévoles essaient de répondre aux besoins les plus élémentaires de ces citoyens en matière de nourriture et de vêtements, indépendamment de leur origine, religion, statut social, conviction politique ou idéologique, en oeuvrant autant que possible à faciliter leur réintégration sociale.

Ces personnes défavorisées viennent régulièrement à l’endroit prévu et à l’heure fixée par la CASA, généralement le soir, s’organisent elles-mêmes dans une longue file d’attente, chacune attendant patiemment son tour arriver pour être servie, recevoir sa ration et repartir tout sourire.

Cesar Morgado, responsable à la CASA, dit accomplir son travail au sein de cet organisme depuis 7 ans, avec tant de passion et d’amour au profit de cette catégorie sociale.

A l’arrivée de l’estaphète remplie de nourriture: soupe, pain, boisson et différentes autres denrées alimentaires, grâce aux dons d’institutions privées et de bienfaiteurs, des dizaines de personnes démunies se trouvent déjà sur place, comme à l’accoutumée, a-t-il indiqué dans un entretien à la MAP.

Cette institution oeuvre non seulement à la distribution de repas chauds à la population sans domicile fixe et de paniers d’aliments aux familles à risque, mais aussi de vêtements, de couvertures et de sacs de couchage, a-t-il poursuivi.

Elle leur fournit également, selon M. Morgado, des produits d’hygiène et des médicaments de premiers soins, outre l’assistance psychologique et le soutien à la réintégration sociale.

La CASA, a-t-il expliqué, travaille principalement par le biais de volontaires, y compris certains organismes sociaux, avec plus de 1500 volontaires répartis sur plusieurs délégations au Portugal, en faveur de plus de 7.000 familles dans le besoin et de 1.600 personnes sans abri.

Au total, plus de 289.000 repas et 53.500 paniers sont distribués chaque année aux familles, avec le soutien des bénévoles et des partenaires qui soutiennent les actions de la CASA, fait savoir ce responsable.

Le réseau de solidarité créé comprend des groupes de jeunes, des entreprises volontaires, des facultés et divers groupes de la société civile, ce qui contribue, a-t-il dit, à une meilleure compréhension des besoins sociaux et à un sens élevé de responsabilité civique pour la construction d’une société plus inclusive et plus équitable.

CASA compte 9 délégations à travers le Portugal, à savoir celles de Lisbonne, d’Albufeira, de Cascais, de Coimbra, de Faro, de Figueira da Foz, de Madère, de Porto et de Setubal, lesquelles fournissent toutes les mêmes services et prestations.

Grâce à son réseau composé de centaines de bénévoles et de mécènes, CASA Lisbonne soutient la population des sans-abri de la ville en leur préparant et distribuant des déjeuners et des dîners, en leur fournissant un soutien psychologique et en œuvrant à leur intégration sociale, a enchaîné M. Morgado.

Institution de solidarité sociale, à but non lucratif et d’utilité publique, la CASA a été créée en juillet 2002, avec pour objectif de venir en aide aux personnes défavorisées et d’atténuer leurs souffrances

Les principaux domaines d’action de CASA portent sur le soutien primaire à la population des sans-abri, aux familles à risque et à celles nécessiteuses.

Par ailleurs, pour venir en aide à cette frange de la population, le gouvernement portugais a également mis en place une Stratégie nationale pour l’intégration des personnes sans abri, à travers la prévention, l’intervention et la surveillance, dans le but de créer des conditions garantissant l’autonomie des personnes sans abri, grâce à la mobilisation de toutes les ressources disponibles en fonction du diagnostic et des besoins individuels, en vue de permettre à l’ensemble des citoyens d’exercer pleinement leur citoyenneté.

Cette stratégie nationale pour l’intégration des personnes sans abri est basée sur trois objectifs fondamentaux, à savoir la sensibilisation du public au phénomène des sans-abri, le renforcement d’interventions pour l’intégration des sans-abri, la coordination, le suivi et l’évaluation des actions sociales.