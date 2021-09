Le Portugal félicite le Maroc pour le bon déroulement des élections du 8 septembre

jeudi, 9 septembre, 2021 à 19:38

Lisbonne – Le Portugal a félicité, jeudi, le Maroc pour le bon déroulement des élections législatives, communales et régionales.

“Le Portugal félicite le Maroc pour les élections législatives, régionales et locales qui ont eu lieu hier et qui ont compté sur la participation du plus grand nombre de votants jamais enregistré”, souligne le ministère des Affaires étrangères du Portugal sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

“Nous souhaitons beaucoup de succès aux représentants élus du peuple marocain”, ajoute le ministère portugais des Affaires étrangères.

Le Maroc a organisé, pour la première fois de la vie démocratique de ses institutions, trois scrutins en une seule journée (législatif, communal et régional) avec un taux de participation de 50,35% au niveau national.

L’affluence des citoyens vers les bureaux de vote a été, comme à l’accoutumée, massive dans les Provinces du Sud du Royaume où le taux de participation a atteint 66,94% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, 63,76% dans la région de Guelmim-Oued Noun et 58,30% dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.