La position des États du CCG sur la marocanité du Sahara est “ferme et solide” (Universitaire)

dimanche, 21 août, 2022 à 18:33

SM le Roi Mohammed VI a souligné, dans le discours adressé à la nation à l’occasion du 69è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, la place centrale et déterminante du dossier du Sahara marocain dans les relations qu’entretient le Royaume avec ses partenaires, a indiqué Mohamed Yahya, professeur de droit administratif et de droit constitutionnel à la Faculté de droit de Tanger.