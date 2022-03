La position de l’Espagne, une base solide pour construire des relations bilatérales nouvelles plus claires et plus ambitieuses (chercheur)

samedi, 19 mars, 2022 à 10:35

Casablanca – La position de l’Espagne qualifiant le plan d’autonomie de “base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” autour du Sahara marocain est une “reconnaissance historique sans précédent” dans les relations bilatérales, et une “base solide pour la construction de relations maroco-espagnoles nouvelles plus claires et plus ambitieuses”, a affirmé le professeur-chercheur Atik Essaid.

Dans une déclaration à la MAP, M. Essaid a indiqué que ces relations “seront fondées sur la transparence, la communication permanente et le respect mutuel, afin de parvenir à une coopération bilatérale durable dans le cadre d’un partenariat qui favorise la conception d’une feuille de route claire, et barre la route à tous ceux qui cherchent à embrouiller cette relation de haut niveau”.

Le fait que Madrid reconnaisse le plan d’autonomie en tant que solution réaliste et durable, et comprenne l’importance de la cause nationale pour les Marocains, “confirme explicitement au reste des pays de l’Union européenne que cette cause est forte par sa légitimité historique et ses preuves juridiques”, a dit M. Essaid.

Le chercheur a estimé que l’Espagne “corrige” aujourd’hui ses positions envers le Maroc, “en toute sérénité, clarté et responsabilité à travers une position courageuse qui respecte les constantes et les causes sacrées du Royaume du Maroc, et ouvre sérieusement la voie au développement de relations de coopération conjointes”.

Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, aspire toujours à continuer à travailler avec le gouvernement espagnol pour “entamer une nouvelle phase sans précédent dans les relations bilatérales”, a ajouté M. Essaid, notant que l’Espagne a toutes les chances devant elle pour faire face aux défis communs, notamment la coopération pour gérer les flux migratoires”.

Pour le chercheur, cette reconnaissance “est un message à tous les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume, qui campent sur des positions dépassées, et à ceux qui n’ont pas encore compris que le Maroc d’hier n’est pas le Maroc d’aujourd’hui”, ce Maroc qui engrange les victoires d’une diplomatie efficace et perspicace grâce à la sagesse et à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi.

Le Maroc d’aujourd’hui, a-t-il poursuivi, a dépassé l’étape de consolidation des acquis pour imposer, à présent, une nouvelle réalité forte d’une reconnaissance internationale de la prééminence de l’initiative d’autonomie en tant que solution réaliste et durable à ce différend artificiel.

Suite à la reconnaissance de l’Espagne, “tous les pays qui ont été hésitants dans leurs positions sont tenus aujourd’hui à revoir de fond en comble leur vision vis-à-vis du Maroc, qui a présenté tous les arguments et preuves confirmant la légitimité de sa cause nationale”, a conclu M. Essaid.