La position de l’Espagne sur le Sahara marocain, un tournant historique dans l’histoire des relations bilatérales (universitaire)

samedi, 19 mars, 2022 à 12:14

Casablanca – La nouvelle position de l’Espagne au sujet de la question du Sahara marocain est un tournant historique dans l’histoire des relations maroco-espagnoles, a affirmé Ali Lahrichi, doyen de l’Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l’université Mundiapolis.

Dans une déclaration à la MAP, M. Lahrichi a indiqué que cette reconnaissance, qui met fin aux tergiversations de la position espagnole par rapport au Sahara Marocain, s’inscrit parfaitement dans la légitimité historique et juridique de la justesse de la question de l’intégrité territoriale du Maroc, à savoir la marocanité du Sahara.

“Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est devenu un Etat émergent qui se distingue par un leadership incontesté et confirmé dans son environnement immédiat, maghrébin, africain, arabe et méditerranéen”, a-t-il rappelé, notant que le Royaume est aujourd’hui un acteur régional respecté dans l’arène internationale.

Citant le discours de SM le Roi à l’occasion du 60ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, l’universitaire a relevé que le Maroc est fort de son histoire millénaire et de la symbiose totale entre le Trône et le peuple depuis plus de quatre siècles, ainsi que de sa bonne réputation et de sa place “indiscutable” dans le concert des Nations, et de son “réseau relationnel large et dense”.

“C’est un pays digne de confiance qui bénéficie d’une solide crédibilité aux échelles régionale et internationale”, a-t-il souligné.

A ce titre, M. Lahrichi a souligné que la position espagnole vient conforter la politique marocaine juste et légitime par rapport à son Sahara et constitue une réponse claire et sérieuse pour construire avec le Maroc un partenariat bilatéral avec de nouvelles bases et de nouveaux paramètres.

“Malgré les écueils posés par l’ancienne position de l’Espagne par rapport au Sahara marocain, les relations entre les deux pays se caractérisaient par un partenariat important à plusieurs titres, d’autant plus que l’Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc depuis une dizaine d’années et que les deux Etats oeuvrent ensemble à la stabilité et à la sécurité dans la région”, a-t-il fait remarquer.

Dans ce sens, a ajouté M. Lahrichi, le message adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président du gouvernement de l’Espagne, Pedro Sanchez, met l’accent sur les défis communs à relever pour la gestion des flux migratoires dans la Méditerranée et l’Atlantique tout en agissant dans un esprit de pleine coopération.

De son avis, l’histoire et la géographie sont des déterminants incontournables pour la marche des deux pays ensemble sur la voie de l’amitié pour la consolidation des pans entre le Maroc et l’Espagne, et ce dans la permanence et la continuité des relations qui sont un levier de la prospérité des deux Nations et des deux peuples.

“Les relations entre les deux Etats vont s’inscrire dans l’inauguration d’une étape inédite dans les relations entre les deux pays fondées sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements”, a conclu M. Lahrichi.