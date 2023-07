La position de Sa Majesté le Roi sur la cause palestinienne “patriotique et courageuse” (parti palestinien)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 21:32

Ramallah – Le vice-président du parti de l’Initiative nationale palestinienne, Nabil Diab, a qualifié de “patriotique et courageuse” la position du Maroc concernant la cause palestinienne, exprimée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans Son discours à l’occasion de la Fête du Trône.

“Dans son Discours, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé que la cause palestinienne est centrale pour le Maroc, ce qui constitue une source de réconfort et d’espoir pour le peuple palestinien qui aspire toujours au soutien de ses frères et sœurs arabes, à leur tête le Maroc frère, Roi, gouvernement et peuple”, a déclaré à la MAP M. Diab.

L’homme politique a souligné également que ce Discours “historique, patriotique et important” pour la cause palestinienne démontre l’intérêt particulier que suscite cette question au Maroc.

“Il n’y a aucun doute que le Maroc frère a toujours soutenu et appuyé la cause et le peuple palestiniens”, a-t-il poursuivi, appelant à davantage de positions similaires, d’autant plus que le peuple palestinien est confronté à une guerre ouverte face aux colons israéliens.