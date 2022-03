La position “positive” de l’Espagne sur la question du Sahara s’inscrit dans une orientation géopolitique (universitaire)

samedi, 19 mars, 2022 à 12:25

Rabat – La position “positive” de l’Espagne au sujet du Sahara marocain, contenue dans le message adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez, s’inscrit dans une orientation géopolitique et une vision qui procède de l’histoire commune et de la géographie partagée, a indiqué le professeur universitaire, El Hassan Abyaba.

“Le message du président du gouvernement espagnol revêt des signes forts du soutien de l’Espagne aux choix du Maroc qui garantissent la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son territoire national, ainsi qu’au plan d’autonomie proposé en 2007 par le Maroc comme solution au conflit”, a déclaré M. Abyaba au site d’information hadatcom.com.

Il a ajouté que “l’annonce de la position positive de l’Espagne sur les questions nationales du Maroc, est d’autant plus louable qu’elle émane, non seulement d’un pays européen, mais aussi d’un pays voisin, lié au Maroc par l’histoire, la géographie et le destin commun, sur fond de développements régionaux et internationaux qui nécessitent la coopération et l’engagement autour des questions stratégiques communes”.

Par ailleurs, M. Abyaba a souligné que “le message du président du gouvernement espagnol, qui insiste sur la construction d’une nouvelle relation, ainsi que sur la transparence, la communication permanente, le respect mutuel, le respect des accords signés entre les deux parties et l’abstention de toute action unilatérale, encadre les relations entre les deux pays à l’avenir “.

Selon le professeur universitaire, “la qualification du Maroc comme un grand ami et allié et la prise de mesures pour assurer la stabilité et l’intégrité territoriale des deux pays fera de la relation géopolitique une base de la coopération autour des questions d’intérêt commun”.