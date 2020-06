Post Covid-19: Le gouvernement parallèle des jeunes appelle à donner la priorité à l’insertion professionnelle et à la relance de l’économie nationale

vendredi, 12 juin, 2020 à 11:38

Rabat – Le gouvernement parallèle des jeunes a appelé, dans son mémorandum présenté au chef du gouvernement, la nécessité d’accorder la priorité à l’emploi, à l’insertion professionnelle et à la relance de l’économie nationale pour la période post Covid-19.

Dans ses recommandations intitulées “Réinventer les politiques publiques pour une émergence socio-économique prospère, durable et inclusive pour la période post Covid-19”, le gouvernement parallèle des jeunes a mis l’accent sur la nécessité de redynamiser le secteur de l’emploi et de l’insertion professionnelle par des mesures concrètes qui concernent, à la fois, les entreprises impactées par la crise sanitaire et les employés.

L’accent a été mis, dans ce sens, sur le renforcement de la médiation et la négociation entre les employés et les entreprises et le développement et la promotion du télétravail, à travers des formations axées sur les nouveaux métiers liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) qui sont en train de se développer parmi les jeunes dans le temps du Covid-19, tels que le e-commerce, le e-learning, le télé conseil et le e-marketing.

Le gouvernement parallèle des jeunes a, en outre, souligné la nécessité de relancer l’économie nationale, qui représente actuellement un défi majeur avec le début d’une maîtrise partielle de la propagation du virus, estimant que pour cette raison et face à cette situation exceptionnelle, un état des lieux doit être fait. “Il faut également dégager les points forts et les faiblesses au niveau économique, financier et social, afin de dégager des mesures de relance et procéder aux ajustements nécessaires, affirme-t-on.

Il a appelé à ce que l’industrie soit de plus en plus centralisée sur les premières étapes de la chaîne d’approvisionnement, en optant pour la transformation industrielle et la conception, afin que ce secteur contribue fortement à la valeur ajoutée.

S’agissant du secteur des mines et des énergies, le gouvernement parallèle des jeunes a mis en avant l’importance de développer l’industrie des énergies propres, de promouvoir l’efficacité énergétique, de préserver les ressources en eau et de lutter contre la pollution et de protéger la faune et de la flore nationales et des zones humides et des aires protégées.

En ce qui concerne la préservation des ressources en eau, il a relevé l’importance d’une refonte de la loi n°36-15 relative à l’eau, qui serait, selon lui, bénéfique si elle est basée sur une vision prospective prenant en considération la disponibilité des ressources hydriques comme pierre angulaire, conjuguée à une accélération des activités du Conseil supérieur de l’eau et de l’octroi de plus de prérogatives à la police nationale de l’eau, afin de veiller au respect de la loi.

L’accent a, d’autre part, été mis sur la promotion de la recherche scientifique et le développement de la culture d’entreprenariat dans les milieux académique et universitaire, pour amplifier l’émergence et la création d’entreprises innovantes basées sur la valorisation des résultats de la recherches scientifique.

Il s’agit, dans ce même contexte, d’encourager la recherche scientifique et d’allouer un budget annuel à cette section qui ferait avancer la roue du développement technologique et scientifique dans ce domaine, avec la participation des départements de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi qu’en impliquant des laboratoires de recherche privé.

Pour l’édification d’un Etat fort avec ses institutions et sa démocratie, le gouvernement parallèle des jeunes recommande de réhabilitation des pratiques politiques et civiles et le développement des tâches et pouvoirs des institutions politiques élues aux niveaux nationaux et territoriaux, en plus de revoir le système électoral marocain de manière urgente, afin qu’il soit compatible avec la nouvelle perception de la pratique politique au Maroc.