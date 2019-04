Pour SM le Roi et le Pape François, la relation entre chrétiens et musulmans transcende les barrières de tout genre (Professeur à l’Université de Georgetown)

lundi, 1 avril, 2019 à 12:05

.-Propos recueillis par Omar ACHY-.

Washington-La visite officielle du Pape François au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, atteste que “l’amitié est la véritable nature des relations entre chrétiens et musulmans” et que personne “ne devrait se servir de la religion pour créer des divisions ou des murs de suspicion”, a indiqué le spécialiste américain d’études religieuses, Paul L. Heck.

Dans un entretien accordé à la MAP à Washington, le professeur au département de théologie de la prestigieuse université de Georgetown a relevé que “le Pape et le Roi Mohammed VI parlent, tous deux, des relations entre chrétiens et musulmans en termes d’amitié humaine au-delà des barrières territoriales de tout genre”.

“Personne ne devrait se servir de la religion pour créer des divisions ou des murs de suspicion”, a ajouté l’universitaire américain et fin spécialiste du Maghreb et du Moyen orient, selon lequel “chrétiens et musulmans ont la même mission dans ce monde: favoriser la prospérité et soutenir ceux qui souffrent”.

Interrogé sur l’importance de la visite pour promouvoir le dialogue interreligieux, Paul Heck dit qu’il “ne voit pas tellement la visite sous l’angle du dialogue interreligieux, mais plutôt en termes de mission commune des chrétiens et des musulmans dans le monde”.

Selon lui, cette vision “se reflète dans la conviction que Jérusalem est un patrimoine humain commun. Ce n’est pas simplement que tous les peuples -chrétiens, musulmans et juifs- devraient avoir accès aux lieux saints de Jérusalem. La signification est beaucoup plus profonde”.

“Il s’agit d’un appel de Dieu à nous tous pour apporter le soulagement à notre monde brisé et prendre soin de tous les les êtres humains”, a estimé le directeur fondateur du Centre d’étude des religions à travers les civilisations (SORAC).

Ce think-tank a pour ambition de renforcer les liens de connaissance entre les civilisations arabe et américaine autour de l’étude de la religion, en proposant des programmes et des ressources en arabe et en anglais aux érudits et aux responsables religieux. L’objectif est de favoriser une connaissance exacte de l’autre.

Les programmes sont menés conjointement entre l’Université Mohammad V de Rabat et l’Université de Georgetown de Washington.