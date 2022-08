Le PPS salue les orientations contenues dans le discours royal

lundi, 1 août, 2022 à 15:26

Rabat – Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a salué les “orientations avancées” contenues dans le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône.

“Le discours remarquable de SM le Roi, à l’instar de l’ensemble des discours royaux à l’occasion de cette commémoration nationale symbolique”, a insisté sur l’impératif de promouvoir le statut de la femme marocaine en lui permettant de jouir pleinement de l’intégralité de ses droits, tout en consacrant l’égalité homme-femme à travers l’opérationnalisation des mécanismes et institutions concernés, a indiqué le bureau politique du PPS dans un communiqué.

Le discours royal a également appelé à rectifier les lacunes et défaillances qui entravent la bonne mise en œuvre du Code de la famille, en s’appuyant sur une concertation ouverte dans le cadre d’une interprétation évoluée des desseins de la loi islamique, a relevé la même source.

Dans ce contexte, le Parti exprime sa “forte adhésion à cet important chantier, eu égard à la place qu’occupe l’égalité dans le projet sociétal du PPS, dans l’espoir qu’il permette d’insuffler un vent nouveau aux domaines démocratique, des droits et politique en général”.

Le bureau politique a aussi salué l’accent mis par le discours royal sur la nécessité de renforcer la protection des catégories faibles, “vu ce qu’elles endurent à cause de la hausse des prix et la détérioration du pouvoir d’achat”. Il s’agit, a expliqué le communiqué, de veiller à accélérer le chantier de protection sociale globale, mettre à niveau le système national de santé, soutenir les catégories fragiles et pauvres, présenter une aide aux secteurs affectés par la conjoncture difficile, renforcer les mécanismes de solidarité nationale et faire preuve de fermeté face à la spéculation et la manipulation des prix.

Le communiqué a relevé également l’accent mis par le discours royal sur la nécessité de la promotion et la facilitation des investissements, la simplification des procédures en garantissant les conditions de l’Etat de droit et de loi dans le domaine économique, outre la lutte ferme contre les pratiques économiques malsaines et les obstacles délibérés dont les auteurs cachent des intérêts personnels étriqués.

Le discours royal, poursuit le PPS, constitue ainsi un prélude fondamental à même de garantir un espace économique national efficient, agissant et capable d’assurer les potentialités de production nécessaires et des postes d’emplois suffisants en vue de renforcer le projet de développement national.

Par ailleurs, le bureau politique salue “la constance de la politique de la main tendue de notre pays envers les Algériens frères”, assurant qu’il s’agit d’une “attitude noble face à l’entêtement des dirigeants algériens, et une position qui exprime une volonté forte et sincère de notre pays à développer les relations entre les deux pays et leurs peuples frères”.

Le PPS souligne enfin la nécessité pour toutes les forces vives nationales de faire front commun derrière l’Institution royale, pour la mise en oeuvre de ces orientations réformistes auxquelles aspire le peuple marocain.