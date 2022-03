Présidé par le Maroc, le groupe du chapitre de Vienne insiste sur le multilatéralisme et la coopération efficace pour lutter contre le fléau mondial de la drogue

lundi, 14 mars, 2022 à 19:06

Vienne – Le Groupe du chapitre de Vienne du G77, dont la présidence est assurée par le Maroc, a réaffirmé lundi que la lutte contre le fléau mondial de la drogue est une responsabilité commune et partagée qui devrait être assumée dans un cadre multilatéral par le biais d’une coopération régionale, sous-régionale et internationale efficace, concrète et accrue, fondée sur une approche intégrée, multidisciplinaire, se renforçant mutuellement, équilibrée, et fondée sur des preuves scientifiques et globales en vue de promouvoir et de protéger la santé, la sécurité et le bien-être de toute l’humanité.