Le président de la commission des AE au Sénat français salue « la contribution majeure » du Maroc pour parvenir à une résolution du conflit libyen

mardi, 6 octobre, 2020 à 9:25

Paris – Christian Cambon, président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat français et président du groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc, a salué “la contribution majeure” du Maroc en vue de parvenir à une résolution du conflit en Libye.

M. Cambon s’est également « félicité de la poursuite du dialogue inter-libyen mené à l’initiative du Royaume du Maroc et des résultats obtenus », indique un communiqué du Sénat parvenu à la MAP.

Après une première session début septembre 2020, une deuxième session de discussions entre les délégations du Haut Conseil d’Etat libyen et du Parlement de Tobrouk s’est ouverte le 3 octobre à Bouznika, au Maroc. “Ces négociations, menées sous l’égide du Royaume du Maroc, ont permis des avancées importantes pour maintenir le cessez-le-feu et parvenir à un consensus global sur le choix des titulaires des postes de souveraineté. Les deux délégations se sont notamment engagées à poursuivre les négociations pour trouver une solution pacifique et durable à la crise politique en Libye”, souligne le communiqué.

«Ce dialogue, mené grâce aux efforts du Royaume du Maroc, a donné une impulsion majeure pour ouvrir la voie à une solution politique au conflit libyen », a indiqué M. Cambon.

Le président du groupe d’amitié a appelé de ses vœux à « un règlement rapide de ce conflit, indispensable pour la stabilisation de l’ensemble de la région du Sahel où les forces françaises sont engagées, aux côtés des forces africaines, dans la lutte contre le terrorisme », poursuit la même source.

Il a salué « le rôle majeur » joué par le Maroc pour parvenir à une solution négociée entre les deux parties, en rappelant que c’est déjà grâce au Maroc qu’un accord de règlement politique au conflit libyen avait été trouvé le 17 décembre 2015 à Skhirat, sous l’égide de l’ONU, ayant abouti à la création du Gouvernement d’Union nationale (GNA), situé à Tripoli.

« Cette initiative est d’autant plus remarquable, que les négociations se déroulent au niveau parlementaire, illustrant ainsi le rôle utile et complémentaire que peut jouer la diplomatie parlementaire », a affirmé le président du groupe d’amitié.