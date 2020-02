Le président du parlement latino-américain soutient les efforts du SG de l’ONU afin de parvenir à une solution à la question du Sahara

mercredi, 12 février, 2020 à 18:06

Rabat – Le président du parlement latino-américain, M. Jorge Pizarro Estéban Soto, a affirmé, mercredi à Rabat, appuyer les efforts du Secrétaire général des Nations-Unies, afin de parvenir à une solution à la question du Sahara.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, M. Estéban Soto a souligné que cette réunion a été également l’occasion, pour la délégation latino-américaine, de s’informer du processus mené sous l’égide des Nations-Unies visant à trouver une solution à la question du Sahara, tout en exprimant son appui à ce processus.

Cette rencontre, ajoute le responsable, a permis à la délégation parlementaire latino-américaine de prendre connaissance des “progrès réalisés par la politique extérieure” du Royaume, particulièrement en matière de coopération internationale et de consolidation des relations politiques, commerciales et culturelles entre le Maroc et l’Amérique latine.

Il s’est, par ailleurs, félicité de l’excellence des relations entre le parlement latino-américain, l’institution législative du Royaume et le peuple marocain.