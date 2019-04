Le président d’un think-tank au Mexique met en avant l’importance particulière de l’Appel d’Al Qods

jeudi, 4 avril, 2019 à 9:43

Mexico – L’Appel d’Al Qods, signé par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et Sa sainteté le Pape François, lors de sa visite officielle au Maroc, revêt une importance particulière pour la préservation de la ville sainte en tant que patrimoine commun pour les fidèles des trois religions monothéistes, a souligné Mohamed Badine El Yattioui, président du Centre de recherche sur la globalisation, basé à Mexico.

Pour le président de ce think-tank, l’Appel, qui insiste sur le statut particulier de la ville sainte pour les croyants des trois religions, confirme le rôle primordial de SM le Roi, en tant que Président du Comité Al Qods, dans la conservation et la promotion du caractère multi-religieux de la ville sainte.

Cet appel confirme encore une fois la place centrale du Maroc dans le processus de dialogue interreligieux et de soutien à Al-Qods, dans une conjoncture très délicate où la question palestinienne traverse des moments difficiles, a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP.

Le professeur de sciences politiques à l’Université des Amériques à Puebla a souligné que le statut du Souverain en tant que Commandeur des croyants, Lui permet de défendre sur la scène internationale les causes justes de la Oumma islamique et de promouvoir les valeurs authentiques de l’Islam.

Cet Appel s’inscrit, en outre, dans le cadre du soutien indéniable au droit du peuple palestinien à la liberté et à l’établissement de son Etat sur les frontières de 1967 avec Al-Qods Est comme capitale, a-t-il affirmé.

Il a rappelé que SM le Roi Mohammed VI et SM le Roi Abdallah II Ibn Hussein de Jordanie avaient, quelques jours auparavant, réitéré leur soutien total au peuple palestinien pour le recouvrement de tous ses droits légitimes et l’établissement de son Etat indépendant sur la base des résolutions internationales pertinentes, l’Initiative de paix arabe et le principe de la solution de deux Etats.

Dans un monde marqué par les crises et les conflits internationaux, il est plus que jamais nécessaire de développer ce genre de rencontres de haut niveau afin de favoriser une meilleure connaissance des autres religions et civilisations, a-t-il conclu.